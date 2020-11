Svůj nový vztah jsem radši šla ohlásit řediteli, říká zamilovaná Witowská

Říkají vám někdy doma: Mami, brzdi, tady nejsi v práci?!

To se stávalo dřív. Syny jsem někdy vyslýchala víc, než bylo zdrávo, ale teď už si na to dávám pozor. Včas si to uvědomím a přestanu. Naštěstí jsou docela sdílní a spoustu věcí mi řeknou sami. V tom ostatním na ně netlačím a vyřádím se v práci.

A když se vám nedostává jasných odpovědí, vadí vám to víc doma, nebo v té práci?

Rozhodně v práci. Doma trochu spoléhám na to, že ta odpověď jednou přijde. I když to třeba potrvá. A když nepřijde, musím to tak brát, vždyť staršímu Viktorovi už je dvacet a má právo mi leccos zamlčet. Naproti tomu v práci je čas omezený, jen od půl sedmé do sedmi. Co se nedozvím během něj, nedozvím se vůbec.