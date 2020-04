Staromilský chalupář Svatopluk Skopal. Kšefty vyřizuje jen přes pevnou linku

Nepotkáte ho na večírcích, rozhovory neposkytuje, žádné skandály jeho životní a profesní dráhu nelemují. Možná proto působí Svatopluk Skopal na diváky tak sympaticky. Hvězda seriálu Vyprávěj nedávno zářil na obrazovce v hlavní roli komediální krimi Poldové a nemluvně.

Hrál tam Karla Mlejnka, bývalého šéfa kriminálky, který celý svůj život zasvětil policejní práci – a tak ani v důchodu nelení a s oblibou se plete do práce svému synovi, který po tátově odchodu z oddělení převzal jeho místo. Svatopluk Skopal přiznal, že mu role sedla.

„Postava Karla je v podobné situaci jako já. Je to policista v důchodu a já odešel do penze před pár lety. A tak jako Karel nemá výrazné koníčky a plete se synovi do práce, tak se i já pořád montuji do divadla...“

Rodák z Kutné Hory, který příští rok v květnu oslaví sedmdesátiny, to však se slovy o divadelním důchodu trochu přehání. V pražském Divadle na Vinohradech, s nímž je pevně spjat už přes čtyřicet let, je stále k vidění – třeba v adaptaci slavného filmu Fanny a Alexandr, kde hraje židovského obchodníka Jacobiho.

Z Brna do Prahy

Svatopluk Skopal se narodil v divadelní rodině. Táta byl režisér, maminka působila v divadle jako nápověda. Už jako kluk měl proto na divadelní prkna blízko a svůj herecký křest si odbyl dětskými rolemi v Divadle pracujících v Gottwaldově, kde vyrůstal.

Přesto o studiu herectví nejprve neuvažoval, pošilhával po učitelské profesi, ale nakonec přece jen zamířil na JAMU. Činoherní herectví v Brně studoval po boku dalších budoucích hvězd – Jiřího Bartošky, Pavla Trávníčka, Karla Heřmánka nebo Elišky Balzerové. Po škole zamířil do Divadla na provázku, byl i členem Státního, dnes Národního divadla Brno.

V seriálu Poldové a nemluvně hraje jeho syna Marek Němec.

Ještě v moravské metropoli ho objevili i filmaři. Před kamerou debutoval v roce 1971 v historické komedii Hry lásky šálivé, kde si zahrál po boku velikánů Miloše Kopeckého, Pavla Landovského nebo Jiřího Sováka. Následoval seriál Slovácko sa nesúdí (1975) a další filmy – Náš dědek Josef (1976) nebo Křtiny (1981). To už byl Svatopluk Skopal Pražákem a oporou vinohradského divadla.



Nenechá se rušit

V seriálu Poldové a nemluvně je za policajta ze staré školy, který si na novoty nepotrpí. A taky v tom se Svatopluk Skopal se svou postavou „potkal“. Sám moderním technologiím rozhodně neholduje, pověstná je jeho averze k počítačům, internetu, ale i k mobilnímu telefonu, který vůbec nevlastní.

„Kšefty“ tedy vyřizuje přes klasickou pevnou linku, a když není doma, musí se prý režiséři spokojit se záznamníkem, kam namluví vzkaz. To už se tedy nevidí ani u mnohem starších herců!

Staromilský je Svatopluk Skopal i jako chalupář. Má po tátovi chatu na Vysočině, uprostřed lesa a bez elektřiny. A donedávna i bez vody – pro tu se muselo do studánky. Když se na chalupu uchýlí, doslova se po něm slehne země, vědí o něm jen nejbližší.

„Prostě zmizím ze světa. Co chtít víc?“ libuje si herec, který se prostě nerad nechá rušit. „Chci mít svoje soukromí. Proč být pořád dosažitelný?“ S tím se ovšem nedá než souhlasit.