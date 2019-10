Hvězda Kroku za krokem oslavila 73. narozeniny a ukázala se nahá

„Takhle vypadám ve 73 letech oblečená, jako když jsem se narodila,“ napsala Somersová k fotce, kde sedí na louce v Palm Springs.

Přestože herečka podstoupila několik plastik, prohlašuje, že za svůj vzhled vděčí péči o sebe a vlastní kosmetice. Poté, co před lety překonala rakovinu prsu, snaží se vyhýbat chemikáliím a škodlivým látkám v jídle, domácnosti i kosmetice. Navrhla proto vlastní řadu bio kosmetiky. Také se snaží žít zdravě a myslet pozitivně, o čemž napsala desítky knih.

„Jsem dítě alkoholiků. Mám dyslexii. Chodila jsem na terapie. Příští měsíc mám narozeniny. Věk neobelžete. Můj dům v Malibu shořel. Při nehodě se těžce zranil můj syn. Měla jsem nemoc, která mě donutila změnit stravovací návyky. Přestěhovala jsem se do domu s černou plísní,“ vyjmenovala Somersová v říjnu pro Page Six příkoří, jimž čelila, a dodala, že po tom všem se nezhroutila, ale rozhodla se, že nebude obětí.

Somersová začínala jako modelka. V 70. letech pak dostávala menší role v televizních filmech a seriálech. Deset let byla na televizní „černé listině“, protože se zapsala jako herečka, která smlouvá o honoráře. V té době v Las Vegas pracovala po různých klubech jako tanečnice, zpěvačka a bavička.

Proslavila se až později v 90. letech díky roli Carol Fosterové v seriálu Krok za krokem. Po skončení natáčení si prošla těžkým obdobím, kdy bojovala s rakovinou prsu. Odmítla chemoterapii, protože věří, že zabíjí pacienty. Stala se tak postrachem všech onkologů. Ve svých knihách totiž nabádá nemocné, aby tuto drastickou léčbu nepodstupovali, a doporučuje alternativní způsoby léčby. Měla vlastní show a provozovala také teleshoping.

Suzanne Somersová je podruhé vdaná. S dětským psychologem Brucem Somersem byli manželé tři roky a rozvedli se v roce 1968. Mají spolu syna. Podruhé se provdala v roce 1977 za kanadského moderátora Alana Hamela, s nímž žije dodnes.

Herečka s oblibou prohlašuje, že i ve vyšším věku si ráda užívá sexuální hrátky. Manželským povinnostem v posteli se prý věnuje dvakrát denně.

„Manžel užívá hormony a já také. Omlouvám se, že jsem to řekla. Ale co je to s muži ve čtyři ráno? A pak kolem osmé. Máme velmi aktivní rána,“ svěřila se Somersová v televizním pořadu The Talk.