S Tomicovou a Schneiderovou se protančil do finále. Teď má Dědík farářku

Uvažovala jste nad tím, kdo by potenciálně mohl být vaším tanečním partnerem? Měla jste nějakou preferenci, co se jeho vlastností týče?

Toužila jsem po tanečníkovi, který nebude mít dva metry do výšky, protože moje tělesná konstituce by mi neumožnila vidět mu do očí. Chtěla jsem tedy někoho, kdo ke mně bude pasovat rozměrově. A jinak… to víte, že jsem se dívala, ale já tomu houbelec rozumím, takže jsem si nedokázala přát nikoho konkrétního.

Jste spokojená? Jaké jsou první dojmy?

No skvělé! Jsem nadšená, Marek Dědík nosí biblické jméno, tak mi to přišlo docela stylové a z těch prvních několika minut můžu říct, že je to sympaťák. Zároveň jsem vnímala jeho ohleduplnost, to mi bylo sympatické.

Je to měsíc a půl od doby, co se oznámilo, že jdete do StarDance. Jak se za tu doby proměnily vaše pocity z účasti?

V době první tiskovky byla zima, přišlo mi, že je to strašně daleko… a dneska, když jsme začali natáčet medailonek o seznámení, tak jsem si uvědomila, že už je to tady, za chvilku začneme trénovat a už ani se nestihnu pořádně rozcvičit, takže to spíš beru jako dobrodružství, které přijde brzo a já jsem na něj nachystaná spíš mentálně než fyzicky.

Marek Dědík a Martina Viktorie Kopecká

Jste první farářka, která je v české StarDance. Bavila jste se s někým, kdo soutěž již absolvoval?

Bojím se ptát, protože si spíš říkám, že by mě to vyděsilo. Nepochybuji o tom, že to bude dřina a že to bude těžké. Budu kňučet a neděle v kostele budou s noční premiérou tanců. Ale já jsem člověk, který když se pro něco rozhodne, tak tomu pak dá všechno, takže nečekám, že bych příliš naříkala, spíš se tomu budu snažit dát, co budu moct.

Marku, jste spokojený s výběrem partnerky?

Jsem velmi mile překvapen z paní farářky… to jsem zkrátka nečekal. Ona má takové svoje osobní kouzlo, a když se s ní člověk pozná, tak to teprve ucítí. Myslím, že se s ní bude opravdu dobře tancovat. Je lehká jako pírko, úplně lehoučká.

