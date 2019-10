Třeštíková tipuje na favorita StarDance Rumla, ten sází na Khek Kubařovou

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský

Je Tomáš hodný učitel?

Radka: Má nekonečnou trpělivost. Věřím, že to se mnou musí být velmi těžké. Je pro mě důležité, že mi neříká jen to, jaké pohyby mám dělat, ale také mi přesně vysvětlí, jak to má v těle fungovat. Na to jsem zvyklá z jógy a díky tomu všechno lépe chápu.

Používá někdy taneční termíny, kterým nerozumíte?

Radka: Neustále a já jim dávám svoje vlastní názvy.

Tomáš: A já už pomalu začínám používat ty její. Třeba ze spiny mi udělala pinzetu a z pivotů popelnice.

Co pro vás bylo na počátku tréninků nejtěžší?

Radka: Vžít se do role, že jsem to já, kdo má přijímat nějaké pokyny. Jako máma jsem zvyklá neustále někoho úkolovat a hodnotit. A samozřejmě je pro mě také složité odhodit zábrany a stud.

Tušíte, co s vámi udělají přímé přenosy?

Radka: Podle mě se úplně zhroutím nervozitou. Přemýšlela jsem, že bych zkusila nějaké přírodní uklidňovací prostředky, ale Tomáš říkal, že naopak musím nechat adrenalin dělat svoji práci.

Máte obavy z poroty?

Tomáš: Jako tanečníci jsme na kritiku zvyklí. Budu to brát jako jejich názor a tím to pro mě začne i skončí.

Radka: Jelikož tancování není věc, které se věnuji dlouho a intenzivně, tak si myslím, že bych od hodnocení mohla mít odstup a lépe ho zvládat.

Kdo je podle vás největší favorit?

Radka: Když to vezmu z pohledu zajímavosti pro diváka, tak úspěch bude mít určitě Matouš Ruml. Ale upozorňuji, že nikdy jsem vítěze správně neodhadla.

Matouš Ruml a Natálie Otáhalová

Jak vypadalo vaše rozhodování o účasti ve StarDance?

Matouš: Jelikož máme doma malé miminko, tak jsem si to musel nechat schválit „rodinnou radou“.

Matouš patří mezi menší tanečníky. Je to výhoda, nebo nevýhoda?

Natálie: Musím říct, že jsem zažila tanečního partnera o dvacet centimetrů vyššího, a to jsem musela nosit obrovské podpatky, což nebylo ideální. Tím pádem si s Matoušem nemohu na nic stěžovat.

Jaká je Natálie učitelka?

Matouš: Jde na mě chytře. Ví, že nepracuje s úplným pohybovým diletantem, ale zároveň mě nepřehlcuje informacemi.

Co je Matoušova největší taneční chyba?

Natálie: Nedá se říct, že je to úplně chyba, ale často si do pohybů pomáhá obočím, a to já se pak válím smíchy po zemi.

Už se na vás tréninky fyzicky podepisují?

Matouš: Příliš ne. Je pravda, že jsem po nich unavený, ale neustále se připravuji na to, že to bude horší.

Jak reagovali herečtí kolegové na vaši účast ve StarDance?

Matouš: Většinou šlo o pozitivní reakce. Pak byly i reakce těch, kteří už ve StarDance byli, a ty mi přišly spíše soucitné.

Jak se těšíte na kostýmy?

Matouš: Jako herec jsem na ně vlastně zvyklý, ale u tanečních kostýmů mě velmi překvapilo, jak jsou pohyblivé a vzdušné.

Kdo je největší konkurence?

Matouš: Veronika Kubařová. Je to moje spolužačka a oba jsme z Mladé Boleslavi.

