Jubilejní ročník StarDance bude plný změn. Vrátí se Richard Genzer

„Přijít se změnou se krásně nabízelo, desátý ročník, deset nových tanečníků. Chtěli jsme dát prostor a ukázat lidem novou generaci profesionálů a vůbec se otevřít světu profesionálního tance. Casting nám ukázal, že máme opravdu z čeho vybírat. Nová řada nám teď přinese nové příběhy a stejnou startovací čáru pro všechny. Bude to nové pro tanečníky, diváky, i pro nás,“ řekl manažer vývoje České televize Jan Potměšil.



Podle tanečníka, choreografa a odborného poradce show Jana Ondera deset nových tváří vybírali z padesátky tanečníků a casting trval čtyři dny.

„Z výběru jsme nadšení, myslíme si, ze prostor pro novou generaci do jubilejní desáté řady patří,“ prohlásil Jan Onder, který StarDance dvakrát vyhrál. Poprvé to bylo v roce 2008 s herečkou Danou Batulkovou a o čtyři roky později s tyčkařkou Kateřinou Baďurovou.

Kromě výměny tanečních profesionálů se tvůrci rozhodli také pro obměnu porotců, kteří hodnotí výkony celebrit. Režiséra a choreografa Radka Balaše a tanečníka Václava Kuneše nahradí dvě známé tváře.

Trenér Jan Tománek ve StarDance tančil třikrát. V první řadě v roce 2003 byla jeho partnerkou moderátorka Jolana Voldánová, v páté řadě z roku 2012 tančil s modelkou Pavlínou Němcovou a o rok později byla jeho partnerkou atletka Šárka Kašpárková.

Richard Genzer, jenž byl v minulosti tanečníkem skupiny UNO, se ve StarDance objevil loni coby náhradník za zraněného herce Václava Koptu. Herec, moderátor a bavič se s Janou Zelenkovou protančil až do pátého kola.

Biatlonistka i youtuber

Televize nedávno odtajnila první soutěžní páry desáté řady StarDance. O titul královna tanečního parketu zabojuje bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová, která bude tančit s Martinem Prágrem.

Dalším soutěžícím bude youtuber Karel Kovář alias Kovy, jehož taneční partnerkou bude devatenáctiletá rodačka z Benešova Veronika Lišková.

„StarDance je jiná než cokoliv ostatního v televizi. Líbí se mi, že není podbízivá a tanec je to hlavní, o co v ní jde. Největší radost bude mít jednoznačně moje maminka. Ta bouchne šampáňo a upeče mi třeba buchtu. Hlavně se těším, že se naučím tancovat. Aspoň v to doufám. A minulý rok jsem se byl na StarDance podívat jako divák, tak teď jsem zvědavý, jaké to bude z té druhé strany. Docela mě překvapilo, kolik to zabere času. Trénovat se začíná už v létě. Asi mě čeká ještě hodně překvapení,“ řekl Kovy.

Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková ve StarDance X

„Přála jsem si tancovat ve StarDance. Pro mě je to splněný sen. Musím se přiznat, že youtubery moc nesleduji. Asi je to i tím, že mám pouze starší sourozence, ale samozřejmě Kovyho jako jednoho z nejúspěšnějších ve svém oboru jsem zaznamenala. Jsem moc ráda, že mám mladého partnera, protože já jsem taky hodně mladá a z někoho o dost staršího bych asi měla velký respekt,“ dodala tanečnice Veronika.

Líbí se vám změny v desáté řadě StarDance?

Ano 308 Ne 134