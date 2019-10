Xindl X se ve StarDance bojí maminky, Graves Chlopčíka a paní ze Slovenska

Ondřej Ládek alias Xindl X a Markéta Dostálová

Co jste říkal na nabídku zúčastnit se StarDance?

Ondřej: Je to jeden z mála pořadů, který v televizi sleduji, proto jsem neváhal. Navíc když se člověku blíží čtyřicáté narozeniny, tak trochu bilancuje a říká si, že by chtěl taky dělat něco jiného než trávit čas v dodávce a mezi tím si zahrát nějaký koncert.

Jak na to reagovali vaši blízcí?

Ondřej: Nejvíc mě podporovala manželka, naopak maminka tvrdila, že jsem se zbláznil a že si určitě něco utrhnu.

Jsou tréninky náročné?

Ondřej: Jsou. Při prvním jsem si říkal, že je to docela v pohodě. Nicméně potom jsem přišel domů a prospal zbytek dne. A takhle to zatím bylo pokaždé.

Markéta: Začínali jsme docela fyzickými tanci, takže to pro Ondřeje bylo vždycky takové čtyřhodinové kardio.

Používá Markéta nějaké taneční termíny, kterým nerozumíte?

Ondřej: Stále luštím, co jsou taneční termíny a co její ostravský dialekt.

S čím do soutěže jdete?

Ondřej: Nikdy jsem netančil, takže když se mi povede nevypadnout v prvním kole, budu to považovat za úspěch.

Jak zvládáte taneční boty?

Ondřej: Je to utrpení. Jsem zvyklý nosit boty třeba o dvě čísla větší, což u tanečních nejde. Ty jsou naopak třeba o číslo menší.

Ze kterého porotce máte strach?

Ondřej: Myslím, že nejkrutějším soudcem bude vždy moje maminka u televize.

Tonya Graves a Michal Bureš

Jak vám jdou tréninky?

Tonya: Michal je dobrý učitel, ale já asi nejsem nejlepší žák. Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš, a já se snažím nebýt starý pes.

Michale, jaká je Tonya studentka?

Michal: Má velice specifický styl chápání věcí. Hodně pracuje s představivostí a neučí se na základě informací, ale na základě pocitů. Takže rovnou trénujeme na hudbu, téměř nepočítáme, protože matematika není Toniččina silná stránka, a také nepoužíváme zrcadlo.

Tonya: To je pravda. V zrcadle vidím všechno naopak a dělá mi to zmatek. Nejhorší je, když něco umím a pak to najednou nedokážu zopakovat. Můj hendikep je také čeština. Učím se něco, co vlastně vůbec neumím, v jazyce, který mi stále nejde. Dlouho jsem se učila jezdit na snowboardu. Měla jsem české lektory a nešlo mi to a pak jednou jsem měla lektora v angličtině a najednou jsem začala jezdit.

Jak vnímáte porotu? Bojíte se jí?

Tonya: Pan Ostrava (Zdeněk Chlopčík – pozn. red.)! Z něj mám na jedné straně respekt a na druhé velký strach. A pak paní Tatiana ze Slovenska. U ní mám problém, že jí špatně rozumím. Ale to možná bude dobře.

Koho berete jako největší konkurenci?

Tonya: Matouš Ruml je skoro stejně roztomilý jako já. Ale napadá mě, že velkou konkurencí pro všechny může být Kovy. Sice ho tolik neznám, ale moje děti mě informovaly o tom, kdo je. Ať ale dopadnu jakkoli, už teď vím, že budu nejlepší černoška.

VIDEO: Podívejte se, jak to slušelo párům při prvním tanečním večeru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu