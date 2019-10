Kovy ve StarDance poslušně trénuje, Fridrichová se považuje za outsidera

Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková

Jaká byla vaše reakce, když jste dostal nabídku ze StarDance?

Kovy: Nejdřív jsem si myslel, že si ze mě někdo dělá srandu. Pak se mi honilo hlavou, jestli do takové společnosti vůbec patřím. Přece jen když běžela první série, bylo mi asi deset a hrál jsem si na koberci s legem.

Jaký je Karel student?

Veronika: Poctivý a poslušný. Když řeknu, že jdeme trénovat, tak bez řečí jde.

Co pro vás bylo nejtěžší se naučit?

Kovy: Určitě koordinace. Jinými slovy co mám držet pevně a s čím mám hýbat. Taky jsem počítal s tím, že tanec bude o něco přirozenější. To pro standard ani latinu v žádném v případě neplatí.

Chodil jste do tanečních?

Kovy: Chodil, ale skoro vše jsem zapomněl. A co jsem nezapomněl, mi Verča zapomenout doporučila.

Pociťujete únavu z tréninků?

Kovy: Občas už ano. Teď jsem měl den volna a dal jsem si skvělou regeneraci v podobě třicetikilometrové túry na Křivoklát. Když jsem se vrátil, tak jsem myslel, že mi upadnou nohy.

Ze kterého porotce máte největší strach?

Kovy: Respekt mám určitě ze Zdeňka Chlopčíka, ale věřím, že je férový.

Veronika: Taky určitě z pana Chlopčíka. Ale jak říkal Karel, nikdo není zlý.

Jaké byly reakce kolegů youtuberů na vaši účast ve StarDance?

Kovy: Pozitivní a překvapené, že to někomu z nás nabídli. Všechny musím vyvádět z omylu a říkám jim, že je to vlastně sport a že je za tím dlouhodobá dřina.

Nora Fridrichová a Jan Kohout

Jak vidíte své šance?

Nora: Musím přiznat, že do soutěže jsem vstupovala bohužel s mírnou skepsí, a je to ještě horší. A to jsem očekávání neměla příliš velká. Považuji se za outsidera letošního ročníku, ale pracuji na sobě!

Váš partner Robert Záruba už ve StarDance byl. Pomáhá vám?

Nora: Robert nejdříve avizoval, že budeme doma trénovat, ale zatím jsme zůstali v teoretické rovině. Jednou jsem přišla domů s tím, že mi nejde jive. Robert byl zrovna v koupelně a hned zkusil kroky, ale vypadaly poněkud jinak, než jsme probírali na tréninku. Takže doma jsme co se týče tance tak trochu parta hic.

Jaká je Nora studentka?

Jan: Jsem na ni zatím strašně měkký. Byl jsem se podívat v jiných zkušebnách, a když jsem třeba viděl, jak má Martin vycvičenou Gabrielu Koukalovou, tak budu muset přitvrdit. Ona se ale Nora tak snadno nedá.

Nora: Ano, u nás byla i fáze, kdy jsem byla asi tak minutu od odchodu ze zkušebny.

Těšíte se na přímé přenosy?

Nora: Mně nevadí přímé přenosy, problémem je tanec. Já se stydím i před jedním člověkem, natož před celým národem.

Vidíte na Star StarDance i něco pozitivního?

Nora: V minulosti jsem utrpěla zdravotní úraz, a když jsme začali trénovat, zjistila jsem, jak moc mi šla fyzická kondice dolů. Abych tréninky vůbec zvládla, musela jsem začít už cvičit a teď se cítím mnohem víc fit.

Který pár favorizujete?

Nora: Třeba mé dcery by hlasovaly pro Xindla X. Děti mých kamarádek by posílaly hlasy Kovymu. A pokud to mám prozradit, tak já držím pěsti Tonye Graves.

VIDEO: V prvním kole StarDance získal nejvíce bodů od poroty Kovy, nejméně Xindl X Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu