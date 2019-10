Vágnera trápí ve StarDance košile sešitá v rozkroku, Khek Kubařovou tréma

Jakub Vágner a Michaela Nováková

Chtěla byste jít s Jakubem na ryby?

Michaela: Určitě ano, říkám mu to pořád.

Jakub: Já ji jednou vezmu, to je jasné, ale musím vymyslet nějaký rybolov, u kterého bude trpět stejně, jako já trpím u jejích tréninků.

Jaká je Míša učitelka?

Jakub: Nesmírně pečlivá, ale taky přísná, což mi vyhovuje. Já nejlépe pracuji pod stresem. Zároveň to umí polopatě vysvětlit, takže to taková lopata, jako jsem já, pochopí.

Co je Jakubovou silnou stránkou?

Michaela: Určitě nohy, nebude mít problém s rychlostí a s kroky. Naopak slabší stránkou je držení těla. Není zvyklý mít úplně rovná záda a dlouhý krk.

Jaké jsou vaše cíle ve StarDance?

Jakub: Přinejhorším vypadneme ve druhém kole. Já vlastně tu ambici vyhrát příliš nemám. Budu rád, když Míšu nezklamu, dostaneme se co nejdále a pobavíme lidi.

Jak těžké jsou tréninky?

Jakub: Snažil jsem se zjistit, zda je týrání tanečních partnerů ve StarDance normální. Prý ano. Také jsem nečekal, kolik to zabere času. Snažím se to ale brát skutečně poctivě, takže chodím do fitka a na fyzioterapii, abych měl efektivní regeneraci. Začal jsem užívat i nějaké doplňky stravy, jako jsou proteinové nápoje. K tomu máme dvoufázové tréninky. Je to v podstatě stejné, jako bych dělal vrcholový sport.

Už jste si zvykl na taneční boty?

Jakub: Jsem zvyklý na holínky, a když jsem se poprvé postavil na boty na podpatku, nedovedl jsem si představit, že v nich budu chodit, natož tancovat. Stejně tak mě všichni strašili s taneční košilí, která je mezi nohama sešitá a dost tlačí. Měli pravdu.

Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička

Dominiku, jaká je Veronika studentka?

Dominik: Snaží se, i když má puchýře a bolí ji nohy. Když jí napíšu rozpis tréninků, tak vždy souhlasí.

Co jí jde nejlíp?

Dominik: Mnohokrát už v divadle hrála kurtizánu, tak je fajn, že se nestydí, a toho hodně využíváme. Když jdeme na parket, tak vlastně vždy hrajeme nějakou roli.

Veroniko, jaký je Dominik učitel?

Veronika: Snaží se to nedělat tak, aby mě traumatizoval. Zpočátku na mě byl opravdu milý, ale pak přišly i momenty, kdy už nestačil být milý a mně se několikrát chtělo brečet.

Jak se vyrovnáte s přímými přenosy?

Veronika: Mám hroznou obavu z trémy. Vůbec si neumím představit, jak se to dá přežít bez alkoholu nebo nějakých léků. To je pochopitelně vtip. Doufám, že to zvládnu i bez toho. Jsem zvědavá, co s mou psychikou přenosy udělají, a trochu se toho bojím.

Jste připravena na kritiku poroty?

Veronika: Já se na to nechci ani připravovat. Chápu, že tam mají svou roli, ale zároveň jsem žena, mám různé nálady a je možné, že budu brečet nebo se rozčilovat. Vůbec to nemohu vyloučit. Já jsem ten typ, co když si přečte kritiku, tak pak tři dny brečí a chce skončit s herectvím.

Který pár favorizujete?

Veronika: Matouš Ruml je můj velký kamarád, jeho ženě jsem svědčila na svatbě. V ideálním scénáři bychom byli ve finále s ním a s Mirkem Hanušem.

