Koukalová ve StarDance bojuje s ladnými pohyby. Hanuše bolí paso doble

Gabriela Koukalová a Martin Prágr

Jaká je Gábina žačka?

Martin: Nejtěžší pro ni bylo naučit se mít ladné pohyby. Naopak pozitivně hodnotím, že má fotografickou paměť. Plno věcí jí ukážu a ona je hned napodobí.

Lze porovnat tanec s biatlonem?

Gabriela: Je to úplně jiné. Musím si hlídat každý kousek těla, pohybovat několika částmi najednou, což je velmi problematické. V mých očích je tanec regulérní vrcholový sport.

Máte už tanec pod kůží?

Gabriela: Ano, stává se pro mě nejen vášní, ale občas čas i nemocí. Jdu třeba nakoupit, hlavou mi bleskne nějaká figura a musím si ji vyzkoušet hned mezi regály, což okolí vždy pobaví.

Martine, zkoušel jste někdy biatlon?

Martin: Vůbec, ani jsem nikdy nestál na běžkách.

Gábino, naučíte učíte ho to?

Gabriela: Pokud bude aspoň malý náznak toho, že chce, tak určitě. Ale nejsem si jistá, že bych ho měla seznamovat se zbraní, dokud trénujeme.

Jak se těšíte na šaty a líčení?

Gabriela: Těším se hrozně. Spoustu let jsem byla hlavně v kombinéze. Vždy když byla příležitost obléct si šaty, tak to byl pro mě svátek. Já je hrozně ráda nosím.

Máte trému z přímých přenosů?

Gabriela: Jsem velký trémista. Myslím, že ze všech největší. V biatlonu jsem se s tím učila pracovat deset let. Teď už dva roky nezávodím, tak jsem zvědavá, zda se rozvzpomenu, jak s tím bojovat.

Koho berete jako své největší soupeře?

Gabriela: Ještě jsem nikoho neviděla tančit, ale asi Veroniku Kubařovou. Myslím si, že herci, jak za sebou mají pohybovou průpravu, tak budou dobří.

Miroslav Hanuš a Adriana Mašková

Vy si stále vykáte. Proč?

Miroslav: Přijde mi, že k tanci se to hodí. Je to elegantní a je to takový stimul pro diváky. Když zvítězíme, tak si před kamerami potykáme. A ono je to dobré také v případě nějaké krize. Při vykání se hůř nadává.

Adriana: Já jsem s tím spokojená. Myslím, že na naší věkové úrovni to je v pořádku.

Miroslav: Jako že jsem starý?

Jaká je Adriana učitelka?

Miroslav: Učí se mě učit. To je těžký úkol. Se mnou musí uvažovat, co už nedokážu a kde se kácím. Když jsem byl dotazován, jakou bych chtěl tanečnici, řekl jsem, že chci tu nejstarší, čímž jsem myslel, že dostanu nějakou trošku už vybitou, ale dostal jsem Adrianu. Naštěstí nešílí, že chce vyhrát.

Jaký je Miroslav žák?

Adriana: Snaží se, ale kvůli klimatizaci je mu ve zkušebně často zima. Jenže je velmi plachý, takže se vždycky stydí někam zavolat, aby ji vypnuli. Tak tam musím telefonovat já. Jednou jsem tam nebyla a musel mu to zařídit Kovy.

Který tanec vás nejvíc baví?

Miroslav: To, co se tu netancuje: swing, charleston, boogie-woogie, rokenrol. Momentálně nenávidím paso doble, to mě bolí zatím nejvíc ze všech tanců. Každý tanec ale bolí jinde. Doufám, že nedopadnu jako Václav Kopta minulý rok.

Těšíte se na latinské tance?

Miroslav: Já se jim trochu směju. Ti opravdičtí závodníci se tak nelidsky kroutí. Já myslím, že by jim do toho měl vstoupit někdo jako já, kdo ten tanec vrátí zpět k člověku.

Koho vnímáte jako konkurenci?

Miroslav: Myslím, že my nemáme moc konkurenci.

