Pohádkové kolo StarDance nemělo šťastný konec pro Xindla X

„Děkuju všem za tuto krásnou jízdu, krásné dobrodružství. Také partě, že byla tak super. Samozřejmě hlavně děkuju Markétě za to, že mi pomohla potvrdit slova mé písničky, že nepatřím do starého železa, že jsem dřevo,“ prohlásil Xindl X, který měl v poslední době problémy se zády.

„Já bych poděkovala hlavně Ondrovi, že jsme to všechno zvládli společně bez konfliktu, všechno na pohodu,“ dodala jeho tanečnice.

Hudebník Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, a Markéta Dostálová tančili sambu na písničku Under the Sea z disneyovky Malá mořská víla. Porotkyně Tatiana Drexler ocenila, že hudebník zatím nikdy nebyl mimo rytmus. Bodové ohodnocení páru ovšem patřilo mezi nejnižší a nepodržely je ani hlasy od diváků.

O první sambu na hit I Like To Move It z animovaného filmu Madagaskar se pokusili herec a režisér Miroslav Hanuš s Adrianou Maškovou, velkou pochvalu od poroty ovšem nesklidili.

Herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička si vybrali píseň Nes mě, loďko, ke břehu z pohádky Zlatovláska. Zatímco podle porotce Jana Tománka jejich rumbě trochu chyběla suverenita, Zdeněk Chlopčík jim dal první desítku v letošním ročníku.

Disneyovku Zvoník od Matky Boží a píseň Esmeraldy God Help the Outcasts, zvolili youtuber Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková pro svůj waltz. Vysloužili si od poroty třetí nejvyšší bodové hodnocení.

Rumbu na píseň I See The Light z disneyovky Na vlásku předvedli herec Matouš Ruml a Natálie Otáhalová. Choreografii sice měli zvládnutou, snahy podle porotce Jana Tománka ale bylo až příliš.

Taneční páry čtvrtého večera StarDance X

Rybář Jakub Vágner a Michaela Nováková zatančili waltz na píseň Can You Feel the Love Tonight z další disneyovky Lví král. Porotci Zdeněk Chlopčík i Richard Genzer vyčetli Vágnerovi trochu nervozity.

Spisovatelka Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský na píseň Když si tě, dívko, představím z pohádky Tři bratři tančili rumbu. I když Jan Tománek spisovatelku označil spíše za tanečnici standardních tanců, Richardu Genzerovi se jejich výkon ale líbil.

Waltz na píseň Deliver Us z pohádky Princ egyptský na závěr večera zatančili biatlonistka Gabriela Koukalová a Martin Prágr. Tanec pozitivně ohodnotili všichni členové poroty a dali jim dohromady 37 bodů, z toho byla druhá desítka večera od choreografa Jana Tománka.