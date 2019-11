Devět šampionů vzpomíná na StarDance. Někteří by do toho znovu nešli

1. Využíváte ještě někdy získané taneční dovednosti?

2. Vybaví se vám spíše tvrdé tréninky, nebo stresující přímé přenosy?

3. Zúčastnili byste se StarDance znovu?

ROMAN VOJTEK, vítěz z roku 2006

Roman Vojtek a Kristýna Coufalová

1. Ještě asi deset let po skončení soutěže jsme s Kristýnkou Coufalovou vystupovali na různých akcích a plesech. Rok od roku to sice bylo těžší, ale moc nás to vždy bavilo.

2. Tréninky určitě tvrdé byly. V posledním měsíci jsme ve zkušebnách snad i žili. Výjimkou nebyly devítihodinové zkoušky a moje tělo to patřičně cítilo. Naopak přenosy pro mě nikdy nebyly stresující. Spíš jsem se těšil na ten adrenalin, velkou výzvu a neuvěřitelnou zábavu. Byl to první ročník, takže nikdo nevěděl, jak pořad dopadne, jestli bude mít úspěch, a nikomu vlastně ani nešlo o to zvítězit, ale bavit se.

3. Tak to sám nevím. Ještěže je tato možnost jen teoretická. Nejspíš by to po třinácti letech dost bolelo, ale StarDance byla jedna z nejkrásnějších prací, které jsem dělal. Takže asi velké ano!

ALEŠ VALENTA, vítěz z roku 2007

Aleš Valenta a Iva Langerová

1. Jak se říká, rychle nabyl, rychle pozbyl. Naposledy jsme si s manželkou zatančili na plese České televize.

2. Jako první si vzpomenu na skvělé lidi kolem sebe. Nejen soutěžící, ale celý štáb. Vždy jsem se těšil jak na trénink, kdy se naučím něco nového, tak na přenos, kde si to budeme moci užít.

3. Byla to krásná a zároveň náročná zkušenost. Nicméně každý máme Achillovu patu. A ta moje nevydržela. Takže už ne pata, špička, pata, špička, ale jen pata, pata...