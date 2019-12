Únava materiálu, lazaret. Semifinalisty StarDance trápí zranění

Jakub Vágner si nebyl úplně jistý, jestli v posledním kole bude vůbec tančit. Nakonec i přes problémy se zády vystoupil. „Míše jsem slíbil, že to s ní dám co nejdál. Tak se to snažím dodržet. Nechceme to hrotit. Principiálně víme, že tu soutěž nemůžeme vyhrát. Chceme se jí zúčastnit,“ prohlásil rybář.

„Pro mě je to největší bojovník. Opravdu, to jsem nezažila. Já bych netancovala, já bych si šla lehnout do šatny,“ doplnila ho tanečnice Michaela Nováková s tím, že i kdyby nepostoupili do finále, vyhráli už nyní.

Také pro poslední dámu mezi soutěžícími celebritami, Veroniku Khek Kubařovou, jsou tréninky nyní náročné. Nácvik dvou tanců, celotýdenní trénink několik hodin a generálky si vybírají svou daň. „Přibývají ortézy, náplasti. Musím koupit další balení. Tím tancem válícím se po zemi přibyla další zranění, mám všude modřiny. Ale člověk se rozhodl, že do toho jde, je to svým způsobem reality show, která s sebou nese tuhle daň. Je to i zkouška fyzické, psychofyzické a mentální síly. Prostě to musíme dát,“ míní herečka.

Její taneční partner Dominik Vodička také skončil na kapačkách, ale tvrdí, že o nic vážného nešlo. „Hlavně tady v porovnání s panem Kubou. Klobouk dolů před ním,“ řekl.

Tanečnice Natálie Otáhalová prozradila, že ji občas bolí záda, a její kolegyně Veronika Lišková si postěžovala i na pánev a kolena. Únavu přiznal i herec Matouš Ruml. „Mám zatejpované koleno, páč mám unavené vazy. Ale při tanci to necítím. Je to jen únava materiálu, jak je člověk vyčerpaný. Ale neomezuje mě to. Teď jsme ve fázi, kdy to musíme vnímat, důkladně se rozcvičovat, abychom si neublížili,“ řekl jeden z favoritů soutěže.

Youtuber Karel Kovář si ze zranění už dělá legraci. Jejich partu označil za lazaret a ve zkušebnách StarDance to prý vypadá jako na školním srazu po sedmdesáti letech. „Říkáme si, mě bolí toto a mě zase trápí toto. Ale ta bolest k tomu paří. Docela mě trápily kyčle, ty jsem ale díkybohu rozchodil. Teď to bylo rameno, protože jedna zvedačka se nám na generálce úplně nepovedla a to je nejhorší moment, protože jak se člověk snaží držet partnerku nad hlavou a drží ji jakž takž, tak jeden sval si to vždycky odnese. Na tom si Kuba Vágner oddělal svůj krk. Fyzička u mě teď, musím zaťukat, dobrá, ale problém bude zase dostat dva tance do hlavy,“ dodal Kovy.

Před branami semifinále StarDance X skončila Gabriela Koukalová: