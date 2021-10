Kostková se vyjádřila k nákaze, další kolo StarDance ohrožuje covid

„Tým pořadu aktuálně pomáhá zajistit PCR testy všech, kteří byli v sobotu na place. Podle výsledků testů budeme následně pracovat na scénáři sobotního večera, pro nějž v tuto chvíli existuje více verzí, včetně té se zapojením jen těch tanečníků, kteří nebudou muset do povinné karantény,“ uvedla mluvčí České televize Karolína Blinková s tím, že jsou připraveni operativně reagovat na to, co je bezpečné a co je možné.

Natáčení pořadu StarDance probíhá podle aktuálně platných pravidel pro výrobu audiovizuálního díla a podléhá přísným opatřením a všem nařízením.

„Jde o uzavřené natáčení, kdy dopředu známe totožnost všech účinkujících v publiku, včetně jejich konkrétního usazení ve studiu. Respirátory jsou povinné ve všech prostorách s výjimkou času natáčení. Nad rámec všech opatření musí mít štáb, účinkující i všichni diváci negativní test na covid, a to i když jsou očkováni či prodělali nemoc,“ vysvětlila mluvčí.

Kvůli pandemii koronaviru se letos tvůrci pořadu rozhodli upravit kapacitu hlediště. Diváci sedí dále od tanečního parketu, aby měli větší odstup od účinkujících.



Tereza Kostková, která pro web Život v Česku uvedla, že je očkovaná, měla pozitivní test na koronavirus. Ještě před vysíláním pořadu o minulém víkendu přitom moderátorce vyšel certifikovaný test s negativním výsledkem, stejně jako všem dalším vystupujícím.

„Ač jsem udělala úplně vše, co jsem pro bezpečný provoz učinit mohla, nemoc se mi nevyhnula, ale cítím lehčí průběh, tak snad to nebudu muset dementovat a bude tomu tak i další dny. Myslím na každého, komu mé onemocnění zasáhlo do jeho plánů na tento týden, a především do jeho práce,“ napsala Tereza Kostková na Instagramu.

„Mrzí mě zrušené divadlo, ať už měl dotyčný stát na jevišti a ‚pracovat‘ nebo se dívat z hlediště a radovat se a třeba i přijel zdaleka, mrzí mě, kamarádi, i jiná třeba taneční omezení... kurýruji se poctivě v naději, že brzy si společný čas v divadle, v rozhlase i na parketu StarDance nahradíme a naplníme,“ dodala s přáním pevného zdraví a vnitřní síly.

Třetí taneční večer měl být plný kouzel a čar. Devět párů má zatančit pod rouškou tajemna. O vítězství nyní soutěží herci Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla a Marika Šoposká, zpěváci Tereza Černochová a Mirai Navrátil, sportovci Andrea Sestini Hlaváčková a Tomáš Verner a farářka Martina Viktorie Kopecká. Jejich výkony hodnotí Richard Genzer, Jan Tománek, Zdeněk Chlopčík a Tatiana Drexler.

Původní desítku soutěžících už jako první opustil herec Pavel Trávníček a tanečnice Veronika Lálová.