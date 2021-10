StarDance čeká večer kouzel a covidových změn. Mirai se ozval fanouškům

Zpěvák kapely Mirai se fanouškům na sociálních sítích nejdřív ozval s tím, že žije a je zdravý jako rybka. „Jen paní z hygieny vyložila Metodický pokyn hlavní hygieničky trošku jako interpretuje Ústavu náš pan prezident a její dohoda s produkcí ČT dopadla jako pakt Molotov-Ribbentrop, a tak nám trochu zamíchala kartama a v sobotu se neuvidíme,“ napsal Mirai Navrátil a později upřesnil, že není očkovaný, protože má dostatek protilátek.

„Antivax teorii určitě nejedu. Já osobně jsem prodělal těžký covid v době, kdy vakcína nebyla dostupná a dodnes mám x následků, které se snažím vyřešit. Průběžně chodím na kontrolu protilátek, které zatím mám. Doktor imunolog mi doporučil počkat, než mi hladina protilátek klesne. Naše legislativa bohužel hladinu protilátek neuznává, ale to pro mě není důvodem měnit postoje. Má-li k tomu člověk pádné argumenty, rozumím oboum táborům. Svět není černobílý. Naštěstí. A černobílá pravidla v něm někdy generují srandovní situace,“ napsal zpěvák na Instagramu.



Herečka Simona Babčáková, která je další osobností, jež nemůže kvůli nařízení hygieny během třetího večera tančit, se k situaci nevyjádřila a odmlčela se také na sociálních sítích.

Změny nastaly i u profesionálních tanečníků. Místo Michala Necpála bude s tenistkou Andreou Sestini Hlaváčkovou tančit jeho bratr Jakub, který se ve StarDance předvedl v roce 2018 v choreografii s Veronikou Arichtevou. Herečka Marika Šoposká dostala místo Robina Ondráčka Michala Bureše, který v desáté řadě StarDance tančil s Tonyou Graves. Zpěvačka Tereza Černochová se místo s Dominikem Vodičkou předvede s dalším králem tanečního parketu Michalem Kurtišem, který v roce 2013 soutěž vyhrál s Annou Polívkovou.

Ve třetím kole nikdo nevypadne, ale divácké SMS hlasy budou důležité pro další kolo, a to i u těch párů, které tentokrát nevystoupí, tedy Simony Babčákové s Martinem Prágrem a Miraie Navrátila s Lenkou Norou Návorkovou.

Televizi situaci zkomplikovalo začátkem týdne zjištění, že očkovaná moderátorka Tereza Kostková má covid. Jako její náhradu produkce vybrala Aleše Hámu.

„Jsem moc rád, že to Aleš vzal, přál jsem si, aby to tak dopadlo. Protože to bude těžký přenos a on má zkušenosti, vkus a vtip. Tereza je teda hezčí, to si musíme přiznat, to už Aleš do soboty nedožene, ale jsem mu moc vděčný, že nám v téhle prekérní situaci pomůže a určitě to zvládne výtečně, o tom nepochybuji,“ řekl moderátor StarDance Marek Eben.

Kvůli pandemii koronaviru se letos tvůrci pořadu rozhodli upravit kapacitu hlediště. Diváci sedí dále od tanečního parketu, aby měli větší odstup od účinkujících. Během třetího večera budou mít také všichni v hledišti respirátory.

Simona Babčáková a Martin Prágr ve StarDance XI

Jde o uzavřené natáčení, kdy je dopředu známa totožnost všech účinkujících v publiku, včetně jejich konkrétního usazení ve studiu. Respirátory jsou povinné ve všech prostorách s výjimkou času natáčení. Nad rámec všech opatření musí mít štáb, účinkující i všichni diváci negativní test na covid, a to i když jsou očkováni či prodělali nemoc.

O vítězství nyní soutěží herci Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla a Marika Šoposká, zpěváci Tereza Černochová a Mirai Navrátil, sportovci Andrea Sestini Hlaváčková a Tomáš Verner a farářka Martina Viktorie Kopecká. Herec Pavel Trávníček už vypadl jako první.

Výkony soutěžících hodnotí porota ve složení Richard Genzer, Jan Tománek, Zdeněk Chlopčík a Tatiana Drexler.