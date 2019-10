Jako první opouští StarDance Fridrichová a Kohout. Tango jim nevyšlo

První se v soutěži předvedla právě dnes vyřazená moderátorka Nora Fridrichová v červených šatech a její taneční partner Jan Kohout s vášnivým a dramatickým tangem.

Od poroty si vysloužili pouhých 24 bodů a jejich tanec zřejmě nebodoval ani u diváků.

„Mně se to líbilo více než minulý týden, viděla jsem řadu technických chyb, ale líbil se mi váš výraz,” sdělila Tatiana Drexler.

„Noro, vaše obava z kostýmu byla zbytečná, vypadáte nádherně,” podotkl porotce Jan Tománek.

Jako další navázal youtuber Karel Kovář s Veronikou Liškovou a na píseň Cake By The Ocean zatančili cha-chu. Od poroty si vysloužili 29 bodů.

Spisovatelka Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský zatančili waltz. „Já jsem si za vás oddechl, minulý týden se mi to nelíbilo vůbec a dneska to bylo přirozené,” komentoval jejich výkon Jan Tománek. Porota jim udělila 28 bodů.

Tango tančili zpěvák Xindl X a Markéta Dostálová a vysloužili si také 28 bodů. Gabriela Koukalová a Martin Prágr zatančili cha-chu. „Gabrielo, vy pro mě máte největší potenciál, já se na vaše vystoupení těším, akorát mám pocit, že přijíždíte na střelnici a soustředíte se na to provedení. Chtělo by to jet cílovou rovinku na olympiádě,” pronesl Jan Tománek. Od poroty dostali celkem 29 bodů.

Gabriela Koukalová a Martin Prágr

S waltzem přišli Matouš Ruml a Natálie Otáhalová a získali 31 bodů. Zpěvačka Tonya Graves a Michal Bureš zatančili tango a příliš porotu nenadchli. „Jako zpíváš po svým, tak sis dala i tango po svým. Ale bylo to lepší než minule,” řekl Richard Genzer. Porota jim udělila 23 bodů.

Jakub Vágner a Michaela Nováková zatančili cha-chu a vysloužili si 34 bodů. Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička se svým waltzem u poroty zabodovali. „Já bych dnes poslal SMS. Bylo to khek, svěží,” sdělil Genzer a Zdeněk Chlopčík s ním souhlasil. Ohodnotili je 31 body. Jako poslední tančil herec Miroslav Hanuš a Adriana Mašková tango. „Udělal jste to moc pěkně, zlehka jste držel, měl jste skvělou rovnováhu,” hodnotil Zdeněk Chlopčík. Celkově si vysloužili 34 bodů.

Soutěžící dnes předvedli tři tance. Tango, waltz a cha-chu. Porota ve složení Richard Genzer, Tatiana Drexler, Jan Tománek a Zdeněk Chlopčík tanečníky pochválila za to, že od prvního kola ušli kus cesty a v tanci se zlepšili.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i Česká Televize.