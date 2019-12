Cenu ze StarDance si můžou všichni finalisté půjčovat, říká Khek Kubařová

„Já jsem to opravdu nečekala. Ještě tady byl můj brácha Matouš, který si to podle mě opravdu zasloužil. Zároveň tu výhru ale přijímám a děkuji za to. My jsme se vzadu společně bavili, že je to vlastně výhra pro všechny. Dnes to bylo náročné, nálož tanců byla brutální. Zkrátka když budou ostatní chtít, budeme si tu cenu společně půjčovat,“ uvedla Khek Kubařová pro iDNES.cz

Jako každý večer ji v publiku podporoval i manžel Pavel a rodina. Maminka byla z vystoupení dcery dojatá a Veronika říká, že právě jim vděčí za to, že celou soutěž zvládla bez problémů.

„Děkuji za to, že mi celou dobu byl obrovskou podporou můj manžel Pavel, který mi vařil a staral se o mě. A to stejné i naše rodiny. Hezké bylo, že jsme se podporovali všichni soutěžící navzájem,“ sdělila.

Zároveň je vděčná za to, že se poznala se svým tanečním partnerem, se kterým si sedli hned napoprvé. Doufají, že v budoucnu budou dál tančit. Nabídky na tancování už mají a rádi přijmou další.

A co jim StarDance dala a vzala? „Dala i vzala nám nás dva. Je to spojení a roztržení dvou lidí na nějakou chvíli v životě. Dala nám také nalezení spousty odvahy v sobě, aby se z toho člověk nepodělal a věřil si, že na to má,“ doplnila herečka.

Sama by prý nikdy neměla odvahu na to, aby předvedla tanec i zpěv, jak tomu bylo v posledním kole při výběru freestyle tance. Veronika předvedla fenomenální výkon, za který sklidila obrovské ovace a chválu i od porotců.

„Já bych si na to sama nikdy netroufla. Nikdy bych nechtěla nikomu sama cpát nějaký můj další projev, ale Dominik si to přál a já jsem souhlasila,“ dodala.