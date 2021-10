Ve StarDance končí jako první Trávníček a Lálová. Hlasujte pro tanec večera

První na parketu zazářili krasobruslař Tomáš Verner a tanečnice Kristýna Coufalová s energickým quickstepem na píseň s názvem Tak abyste to věděla.

„Líbí se mi, jak společně tancujete. Měla jsem jen pocit, že pár kroků mohlo být méně odskákaných a více odtančených,“ řekla Tatiana Drexler. „Vaše sólo bylo Tomáši excelentní, poskoky lehounké a přesné, na začátku jste ale trochu předbíhal hudbu,“ dodal Zdeněk Chlopčík.

Jako další se na song Mississippi předvedli Zdeněk Godla a Tereza Prucková se slowfoxem. „Partnerka se vás snažila tahat, ale neměla na to dost síly. Buď se to naučíte, nebo snížíte objem svého těla, aby vás tedy tahat mohla,“ řekla herci Tatiana Drexler. „Jste zpátky ve hře, překvapil jste. Až se naučíte nášlapy ve slowfoxu, třeba za dvacet let, tak se tu potkáme a já vám dám rád desítku,“ ohodnotil výkon Tománek.

Farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík tančili jive na píseň Marnivá sestřenice. „Na první pohled to vypadalo dobře, ty vaše rychlé nožky. Ale necítil jsem z vás ten správný uragán energie. Soustředili jste se hlavně na techniku,“ okomentoval tanec dvojice Chlopčík.

Na píseň Babetta předvedli quickstep zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička. „Vyzařujete krásnou ženskou energii, na konci jste na panu Vodičkovi trochu visela, ale začátek byl fantastický,“ řekla Drexler. „Strhl jsem vám body za techniku, ale jinak bylo vidět, že jste si tanec velmi užívali, tak to má být,“ přidal Chlopčík.



Jan Cina a Adriana Mašková tančili slowfox na písničku Motýl, vystoupení ohodnotila porota kladně. „Já bych k tomu řekl, že Jan Cina váží 57 kilogramů. Mohla by to být tady u nás ve StarDance jednotka hmotnosti 1 Cina. A jeden Cina rovná se půlka Godly,“ pobavil Marek Eben.

Jive na píseň Honky Tonky Blues předvedli Simona Babčáková a Martin Prágr. „V jiveu spolu dnes nesouzníme. Přesto, že máte Simono delší sukni, viděl jsem, že jste tančila hodně na pokrčených kolenou. Chyběla tomu rychlost,“ zkritizoval hereččin výkon Zdeněk Chlopčík.

Muzikant Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková tančili quickstep na písničku Šišlala. „Všechno v pohodě, jen to bylo podle mě takové trochu ustrašené,“ okomentoval tanec Richard Genzer.

První soutěžní večer StarDance XI. byl věnovaný Jiřímu Suchému k jeho 90. narozeninám. Tančil se jive, slowfox a quickstep (23, října 2021)

Při slowfoxu na písničku Kapitáne, kam s tou lodí propluli parketem bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál. „Skvěle vám, Andreo, šlo sólo. Ale když se z něj pak vrátíte zpátky do páru, přestane to fungovat. To jsme dnes večer viděli i u dalších párů několikrát,“ řekl Jan Tománek



Herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová zatančili jive na skladbu Škrhola. „Trochu mi to evokovalo pohádku O Karkulce. Akorát to bylo obráceně a Karkulka tentokrát honila vlka,“ řekl Genzer. „Představoval jsem si trochu více tancování a jiveu. Byly tam chyby. Ale zároveň bylo vidět, že jste do toho dal všechno. A tak to má být,“ pochválil Trávníčkovu snahu Chlopčík.

Jako poslední zatančili v prvním vyřazovacím večeru herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček. I z jejich quickstepu na písničku Malé kotě měla porota rozporuplné dojmy. „Celým dneškem se tu obecně táhne problém s choreografií. Zaměřil bych se příště více na taneční figury, než všechna ta sólíčka a nožičky,“ radil Chlopčík.

Porota ve složení Richard Genzer, Tatiana Drexler, Jan Tománek a Zdeněk Chlopčík v průběhu večera obecně nejvíce kritizovala přílišné zaměření dvojic na jednotlivá taneční sóla a naopak nedostatečné fungování v páru.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i Česká Televize.



Podle sázkových kanceláří jsou největšími favority Jan Cina, Martina Viktorie Kopecká, Tomáš Verner i Andrea Sestini Hlaváčková.



V jedenácté řadě se poprvé o titul královny nebo krále parketu uchází duchovní, tenistka nebo krasobruslař. V průběhu soutěže si premiéru odbude poprvé charleston jako soutěžní tanec. Ani letos nebude chybět benefiční díl pro Centrum Paraple. Finále StarDance se uskuteční v sobotu 18. prosince.

