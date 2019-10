Se StarDance se rozloučili Tonya Graves a Michal Bureš

Úvodní dramatické stepařské číslo připravil mistr světa ve stepu Tomáš Slavíček a jeho osmnáct kolegů z Tap Academy Prague.

Prvním soutěžním tancem byla samba v podání Jakuba Vágnera a Michaely Novákové. Jejich výkon ohodnotila porota převážně pozitivně. „Na to, že jsi strávil půl života v holinách, bylo to úžasný,“ chválil Richard Genzer. „Chtělo by to zlepšit techniku,“ zhodnotili Tatiana Drexler i Jan Tománek. „Jakube, když jsi tančil sám, bylo to skvělé, ve dvojici to pak trochu zatuhlo,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

Jako druzí se ukázali spisovatelka Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský, kteří zatančili quickstep. „Hloupé je, že tu mám to srovnání, protože vedle vás tančí profi tanečníci. A ta kolena byla na mě trochu moc,“ zhodnotil Genzer. „Bylo vidět, že dnes vám to příliš nesedlo. Radko, byla jste hodně nervózní,“ doplnil Chlopčík.



Mirek Hanuš a Adriana Mašková předvedli paso doble. „Mistře, byl to úžasný herecký výkon. Tanec jako takový mě však neuspokojil, postavení nebylo úplně dobré,“ ohodnotil Jan Tománek.

Další sambu předvedli Gabriela Koukalová a Martin Prágr. „Ze všech dnešních tanců tam bylo nejvíce tancování. To oceňuji. Vytkl bych však rytmické nedostatky a hodně pomalé nohy,“ řekl Chlopčík. Koukalovou zchladil i Tománek. „Minule jsem vám říkal, že jste byla sexy. Kdybych já běžel na mistrovství světa cílovou rovinku, dal bych to úplně naplno a dal bych do toho všechno. A to mi u vás chybí. Nevidím to nadšení a energii v těle.“

Ondřej „Xindl X“ Ládek a Markéta Dostálová svým pojetím paso doble pobavili Richarda Genzera. „Na taneční konzervaci nám říkali, že každý tanec má svůj krok. Ty jsi to posunul. Už třetí večer máš ten krok stejný. Začínám být fanouškem tohoto minimalismu.“ „Rekondiční pobyty jsou v kurzu,“ poznamenal Ládek, který se kvůli bolesti zad prý ještě v sobotu ráno nemohl ani pohnout a strávil celý den před vystoupením v nemocnici na kapačkách.



Podobně nepotěšili porotu ani Karel „Kovy“ Kovář a Veronika Lišková se svou sambou. „Mně to přišlo oproti těm minulým večerům strašně prázdné. Jako koprovka s vejcem. Nic moc, ale jíst se to dá,“ zaznělo od Richarda Genzera. „Nedivím se, že oslovujete davy. To, co vám jde, jsou gesta. Přesto, že jste se snažil, chyběl mi dnes absolutně pohyb těla,“ souhlasil Tománek.



Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička potěšili porotu svým quickstepem. „Konečně rychlost na parketě. Krásná choreografie, jsem na vás pyšná. Jen je třeba, Veroniko, trochu zapracovat ještě na větším uvolnění těla,“ zahájila chválu Drexler. „Uvolnění tam podle mě bylo, ještě to chce trochu dolů ramena. Jinak to byl moc pěkný quickstep,“ ohodnotil Zdeněk Chlopčík.

Tonya Graves a Michal Bureš zatančili paso doble. „Toničko, snažila jste se sice držet postavení, ale bylo to takové velmi opatrné. Neměla byste se tolik bát a kontrolovat,“ ohodnotil Jan Tománek. „Nohy, nášlapy a chodidla nic moc. Bylo by dobré nacvičit základní taneční postavení, což znamená chodidla u sebe,“ dodal Zdeněk Chlopčík.



Třetí soutěžní večer zakončili Matouš Ruml a Natálie Otáhalová svým quickstepem. „Matouši, moc pěkné. Jen kdybys trochu vydržel s fyzičkou až do konce. Tam už bylo vidět, že ta lehkost odchází. Poslední žebříková zvedačka se vám také moc nepovedla,“ řekl Chlopčík. „Chtělo by to narovnat záda, to mi hodně vadilo,“ ohodnotila výkon Drexler, na což Genzer zareagoval: „Možná by ti na to, Matouši, pomohla tanga, to chlapa většinou narovná.“

Soutěžící dnes předvedli tři tance – sambu, quickstep a paso doble. Diváci nakonec rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupuje taneční pár Tonya Graves a Michal Bureš.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i Česká televize.