Se StarDance se loučí Miroslav Hanuš a Adriana Mašková

Šestý soutěžní večer StarDance otevřelo akrobatické představení v režii českého divadelního souboru Cirk La Putyka.



První soutěžní tanec sobotního večera předvedl Karel „Kovy“ Kovář, kterého doprovodila taneční partnerka Veronika Lišková. Jejich podání tance jive porota ohodnotila relativně kladně.

„Působilo to velmi příjemně. Stylizace byla výborná. Ale tam to skončilo. Číslo bylo převážně swingové a tam je třeba více zapojit tělo,“ konstatoval Jan Tománek. Další slova však pozitivní příliš nebyla. „Byl to takový boj s rovnováhou, padal jsi doprava i doleva,“ zhodnotil Richard Genzer. „Občas jsem viděla sice roztomilé, ale nevhodně stočené nohy,“ dodala Tatiana Drexler.

Jako druzí se ukázali herec Matouš Ruml a Natálie Otáhalová, kteří tančili tango. „Nádherná choreografie, velmi dobře rytmická. K nejvyššímu hodnocení mi chybělo jen trochu více Matoušovy mužnosti,“ hodnotil Zdeněk Chlopčík. „Vy dva mě strašně bavíte, máte mezi sebou nějakou chemii, dobře k sobě jdete, jste jako čaj a rum,“ doplnil Genzer.



Biatlonistka Gabriela Koukalová a Martin Prágr předvedli druhý svižný jive tohoto večera. „Gábino, vy mě bavíte. Byla to zatím vaše nejlepší latina, tleskám vám,“ ohodnotil Jan Tománek. „Skvělý výkon, přetancovala jste Martina a byla jste výborná,“ pochválila Koukalovou také Tatiana Drexler.

Tanec cha-cha předvedli herec Miroslav Hanuš a Adriana Mašková. „Mistře, každou sobotu se těším na váš účes. Prezentace a energie úžasná. Vám nevadí, že netančíte do hudby, národ to baví,“ konstatoval Tománek a Zdeněk Chlopčík pokračoval: „Honzo, tys to nepochopil, to byl záměr. Jedna polovina páru to dělá správně a jedna špatně, aby byl vidět ten kontrast. Adriana viděla, kolik chyb tam Mirku děláte a vy... vy jste si to užíval,“ řekl porotce.



Jakub Vágner, Michaela Nováková a jejich jive naopak porotu potěšil. „Je to DPH. Dobrý, pěkný, hezký,“ uvedl Genzer. „Na někoho, kdo sedí pořád někde u vody, je to vážně dobré,“ dodala Drexler a rybáře tím velmi pobavila.

Podobně potěšili porotu svým pojetím tanga i herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička. „Je velmi těžké tančit na vážnou hudbu. A vy jste na ni, Veroniko, tančila skvěle. Měla jste štěstí na partnera, naučil vás neuvěřitelně mnoho tanečních variací. Byla to bomba,“ zaznělo od Jana Tománka.

Diváci nakonec rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupuje taneční pár Miroslav Hanuš a Adriana Mašková.