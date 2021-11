Se StarDance se loučí herečka Marika Šoposká. Hlasujte pro tanec večera

Sedm tanečních párů předvedlo v dalším soutěžním večeru jedenáctého ročníku StarDance valčík, chachu a jive. Vše za doprovodu orchestru Moondance Orchestra Martina Kumžáka.

První tančil zpěvák Mirai Navrátil, kterého doprovodila na píseň z filmu Šakalí léta s názvem Jednou mi fotr povídá Lenka Nora Návorková. Jejich podání jiveu porota ohodnotila velmi pozitivně. „Ohromně vám to sedlo, trefovali jste se tentokrát přesně do hudby,“ chválila Tatiana Drexler i ostatní porotci.

Kvůli nákaze covidem se tento večer neúčastnil taneční partner Andrey Sestini Haváčkové Michal Necpál, kterého nahradil jeho bratr Jakub. Ten měl na přípravu pouhý jeden večer. S tím předvedla bývalá tenistka valčík na píseň Stop od zpěvačky Jamelie použité například ve filmu Deník Bridget Jonesové. „Jste pro mě Andreo velmi statečná. Tanečně to tam úplně nebylo, ale líbilo se mi, s jakou vervou jste to číslo přinesla. Je vidět, že jste sportovkyně a neumíte a nechcete prohrávat,“ řekl Jan Tománek.

Jive na písničku z Kačeřích příběhů předvedli krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová. „Tento jive byl velmi obtížný, zvládl jste ho přesto rytmicky fantasticky. V některých krocích jste jen měl zbytečně pokrčená kolena. A představoval bych si v tom trochu více energie. Bylo to moc soustředěné na přesnost a neuvolněné,“ ohodnotil Zdeněk Chlopčík.

Další jive večera předvedli na píseň Lollipop herečka Marika Šoposká a tanečník Robin Ondráček. „Až do dnešního večera byla v těch vašich výkonech nejistota. Dnes jste to však pro mě odšpuntovala. Mělo to výbornou techniku. Bylo tam hodně swingu a jiveu, měla jste pěkný přehled v choreografii, bylo to jisté. Hodně se tančilo a to mám rád,“ nešetřil chválou Jan Tománek.

Farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík porotu chachou na píseň Bang bang z filmu Vlk z Wall Street příliš nepotěšili. „Hlava za deset bodů, vršek za šest, pohyby zadní části těla za deset, nohy bohužel jen za dva body,“ ohodnotila Tatiana Drexler. „Byl to dnes takový trochu roztřesený boj s rovnováhou,“ dodal Richard Genzer.

Podobně hodnotila porota i jive zpěvačky Terezy Černochové a Dominika Vodičky na skladbu Lady Sugar. „Váš jive mě potěšil i když nedosáhl úrovně tance z minulého týdne,“ řekla Tatiana Drexler.



Herec Jan Cina a tanečnice Adriana Mašková zakončili pátý soutěžní večer show StarDance nepříliš povedeným valčíkem na píseň Complainte de la butte z filmu Moulin Rouge. „Začátek byl velmi pěkný. Ale pak tam byla spousta kroků před hudbou a v postavení mezi vámi stále příliš velká mezera. A poskakoval jste u toho. Choreograficky nádherné, ale mohl jste se více soustředit na hudbu,“ kritizoval Zdeněk Chlopčík a ostatní porotci souhlasili. Cina a Mašková získali od poroty nejméně bodů.



Diváci svým hlasováním nakonec rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupuje taneční pár Marika Šoposká a Robin Ondráček.

ANKETA: Kdo tancoval tentokrát ve StarDance nejlépe? (možno hlasovat pro více soutěžících) celkem hlasů: 1342 Martina Viktorie Kopecká 126 Jan Cina 92 Marika Šoposká 193 Tomáš Verner 433 Tereza Černochová 212 Mirai Navrátil 105 Andrea Sestini Hlaváčková 181