Před branami finále StarDance X skončil youtuber Karel „Kovy“ Kovář

„Myslím si, že je důležité odejít v tom nejlepším. Musím přiznat, že jsem se za tento výsledek trochu modlil. Myslím, že je to tak z tanečního hlediska fér. Chtěl bych moc poděkovat své tanečnici Veronice, je jí teprve devatenáct let a dala dohromady všechny choreografie. Má můj obrovský respekt,“ okomentoval své vypadnutí ze soutěže youtuber Karel „Kovy“ Kovář a poděkoval své taneční partnerce.



V semifinále StarDance se tentokrát porotci ujali zároveň role mentorů a ovlivnili tak podobu choreografií zbývajících soutěžních párů.

Herce Matouše Rumla a Natálii Otáhalovou si se smíchem vylosoval jejich největší kritik Zdeněk Chlopčík. „Říkal jsem si, že bych chtěl Matouše, protože si představuji jeho vyjádření tance jinak,“ radoval se porotce. Jemu svěřený pár pak zahájil večer slowfoxem. „Myslím, že společný trénink jsme si užili všichni tři. Musím ti Matouši říci, že jsi dnes tančil nádherně plynule. Možná to mohlo být jen v rytmických krocích trochu hravější. Ale skláním se před tebou, co jsi všechno dokázal,“ ohodnotil Chlopčík. „Ze Zdeňka jste si vzali hodně. Bylo to, jako by tancovali sourozenci Chlopčíkovi,“ pobavil Richard Genzer.

Mentorem herečky Veroniky Khek Kubařové a Dominika Vodičky byl Jan Tománek. Paso doble tohoto tanečního páru neohodnotila porota příliš kladně. „Cítil jsem z toho trochu únavu a tělo nebylo zpevněné tak, jak bych si představoval,“ zaznělo od Tománka. „Choreografie byla pěkná. Na vás jsem ale Veroniko viděl na začátku nejistotu, občas jste se ztratila,“ pokračoval Chlopčík. „Nápad s westernem se mi líbil. Ale měla jsem moc vysoké očekávání. Nepodařilo se vám dnes u mně vyvolat emoce. Nebylo to na vaše poměry právě nejlepší,“ dodala Tatiana Drexler.

Semifinálový večer StarDance X (7. prosince 2019)

Právě pod dohledem jediné porotkyně trénovali youtuber Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková. Jejich podání slowfoxu porotu bavilo. „Musím Kovymu vyjádřit upřímný obdiv. Emoce, držení těla... Byli jste výborní,“ radovala se Drexler. „Moje srdce zaplesalo. Bylo to velmi elegantní a zároveň velmi klukovské. Slowfox je technicky velmi těžký tanec. Škoda jen toho vzájemného pouštění se,“ řekl Jan Tománek. Podle Zdeňka Chlopčíka měl Kovář při tanci převážně velmi dobré držení těla. „Když jste však šli krokové variace, opět to byl bohužel Hurvínek s hlavou dopředu,“ zkritizoval Chlopčík.



Porotce Richard Genzer si vylosoval rybáře Jakuba Vágnera a Michaelu Novákovou. K paso doble čtvrtého tanečního páru měla porota několik výtek.„Když jde chlap s dvěma pokrčenými nohami zároveň, vypadá to vždy velmi směšně. Když se u toho navíc vážně tváří, je to ještě horší,“ nelíbilo se Tatianě Drexler. „Působil jste Jakube uvolněně a přinesl jste atmosféru. Bylo to však trochu uskákané a nekompaktní,“ ohodnotil Tománek.

Jakub Vágner a Michaela Nováková v semifinálovém kole StarDance X (7. prosince 2019)

Druhý tanec se Matoušovi Rumlovi a Natálii Otáhalové podle poroty velmi vyvedl. „Pro mě jste skvělí,“ chválil paso doble tanečního páru Chlopčík. „Matouši, tohle byla klasická ukázka toho, že dobré věci nejsou o dokonalosti, ale o přidané hodnotě. Za mě fantastické,“ potěšil herce a jeho taneční partnerku Tománek. Od všech členů poroty pak dostal Ruml a Otáhalová nejvyšší počet bodů.



Slowfox Veroniky Khek Kubařové a Dominika Vodičky porotu také bavil. „Vypíchl bych u vás tu snahu tančit. Váš tanec byl fantastický,“ řekl Tománek. „Už jsem to pochopil. Stačí se Veroniko dívat na váš výraz. Když se začnete smát, znamená to, že jste něco zkazila. Jinak nádherný slowfox,“ pobavil Chlopčík. „Trochu mi Veroniko vadí, že na tanečníkovi stále visíte. Jsme v devátém kole, chtělo by to už lepší držení,“ upozornila Tatiana Drexler.

I paso doble Kovyho a Veroniky Liškové porotu zaujalo. „Mile jste mě Karle překvapil. Všechny kroky byly opravdu paso doble. Pro mě váš nejlepší latinský tanec za těch devět večerů,“ potěšil Kovyho Jan Tománek. „Bylo to krásné, mělo to napětí. Jediné, co mi trochu vadilo bylo, že jste Kovy zvedal nohy,“ ohodnotila Drexler. Podle Chlopčíka byl tanec na vysoké úrovni. “Rytmicky jste zvládl velice náročnou choreografii. Chtělo by to jen více kontaktu a energie.“

Matouš Ruml a Natálie Otáhalová v semifinálovém kole StarDance X (7. prosince 2019)

Jakub Vágner a Michaela Nováková předvedli na závěr podařený slowfox. „Jsi můj první pedagogický úspěch,“ potěšil Vágnera jeho mentor Genzer. „Stejně jako Karel Kovář jste Jakube snad i vy dnes chytil nějakou druhou mízu. Rybář, který takhle dobře vnímá hudbu, to chce potlesk. Kdyby tam bylo o trochu více slowfoxu, byl bych nadšený, popsal Tománek. „Jste elegantní, bylo to rytmické i procítěné. Nemám k tomu výhrady,“ dodal Zdeněk Chlopčík.

Oznámení o přímém postupu do finálového kola po dvou tanečních výkonech dnešního večera potěšilo herce Matouše Rumla s Natálií Otáhalovou a rybáře Jakuba Vágnera s Michaelou Novákovou. Karel Kovy Kovář a Veronika Khek Kubařová soupeřili s třetím tancem v takzvaném „rozstřelu“, kterým byl pro Kovyho waltz a pro Khek Kubařovou valčík.

Diváci svým hlasováním rozhodli o tom, že do finále soutěže StarDance nepostupuje taneční pár Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková.

Krátce před semifinále přiznali Jakub Vágner, Karel Kovář alias Kovy, Matouš Ruml i Veronika Khek Kubařová v rozhovoru pro iDNES.cz, že kromě učení choreografií je lehce trápí i zdraví.

