StarDance vyhráli Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička

„Já jsem byla strašně ráda, že jsme nevypadávali, protože jsme nemuseli mluvit. Chci poděkovat všem, co se o nás starali, abychom tady byli krásní. Děkuji porotě za to, co všechno nám řekla a že nás posouvala dál. Děkuji celé partě za to, že jsme se našli a jsme spolu. Děkuji strašně moc mým rodičům, mému manželovi. Protože to fakt bylo těžké se mnou. A děkuji všem, kteří nám posílali hlasy a byli ochotní za to utratit peníze. A děkuji Dominikovi. On je mým štěstím v této soutěži,“ sdělila dojatá Veronika Khek Kubařová, která si finálový večer užila na maximum.

Finálový večer jubilejního StarDance X započal vystoupením profesionálních tanečníků, kteří na parketu ukázali kankán. Ke konci se k nim přidali dokonce i Marek Eben s Terezou Kostkovou.

První zatančili rumbu herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička. „Já jsem rád, že konečně porota pochopila. Obrovsky Veroniko oceňuji váš přístup k tanci. Ženské a ladné pohyby. Chtěl jsem vidět tanec muže a ženy a to tam bylo obrovsky vidět,“ sdělil Zdeněk Chlopčík. Hodnoceni byli třemi desítkami a jednou devítkou. O tři body si polepšili.

Jako druzí zatančili čaču profesionální rybář Jakub Vágner a Michaela Nováková. „Vy tancujete tak, jako kdyby byla čača pro vás. Jako kdybyste se pro čaču narodil. Neuvěřitelně dobré to bylo,“ sdělila Tatiana Drexlerová. Pár byl hodnocen také třemi desítkami a jednou devítkou.

Třetím párem na parketu byli herec Matouš Ruml a Natálie Otáhalová, kteří předvedli jive. „Já jsem si pořád myslel, že máš čtyři nohy. Tobě dát, Matouši, na záda žokeje Váňu, tak ani nepoznám, že nejsi kůň,“ smál se Richard Genzer. Pár si vytančil čtyři desítky.

Jako druhý tanec si pár Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička vybrali tango. Porota je chválila a hodnotila třemi desítkami a jednou devítkou. Jakub Vágner a Michaela Nováková si vybrali jako druhý tanec slowfox, s ním si od poroty vytančili čtyři devítky. Tango jako druhý tanec předvedl i Matouš Ruml a Natálie Otáhalová. Porota jim udělila čtyřikrát desítku.

Na parketě se tradičně předvedly během krátkého tance i všechny taneční páry, které se letos do StarDance zapojily. Vybraly si část nejoblíbenějšího tance.

Tři taneční páry, které se probojovaly do úplného finále StarDance.

Ve třetím kole zatančily zbylé tři soutěžní páry freestyle. Veronika Khek Kubařová za svůj výkon sklidila od publika obrovské ovace. Během tančení totiž i zazpívala. „Já se dojímám málokdy. Hlavně když platím daně. Ale tohle bylo opravdu krásný. Tohle bylo to nejkrásnější, co jsem tady viděl,“ ohodnotil tanec Richard Genzer. Dohromady získali čtyřicet bodů.

Jakub Vágner se po boku Michaely Novákové ukázal v čepičce Santa Clause a byl bos. Michaela měla rybářské kalhoty. Za jejich freestyle si vysloužili tři desítky a jednu devítku. Matouš Ruml s Natálií Otáhalovou se předvedli jako mimové. „Velmi se mi to líbilo, byl jste Matouši jasný chlap,“ hodnotil Zdeněk Chlopčík. Od poroty získali tři desítky a jednu devítku.

Celkem si během finálového večera Matouš s Natálií vysloužili od poroty 119 bodů. 118 bodů získala Veronika s Dominikem a Jakub s Michaelou získali 114 bodů. Než moderátoři Marek Eben s Terezou Kostkovou sdělili výsledky hlasování diváků, zatančili tanečníci svůj nejoblíbenější tanec. Xindl X poté zazpíval speciální píseň, kterou pro finále StarDance X složil. Ve zpívání ho doplnil Marek Eben a všichni účastníci soutěže za rok 2019.

