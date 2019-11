StarDance opouští spisovatelka Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský

„Chtěla bych poděkovat Tomášovi, tomu, co mám doma a hlídá naše děti, i druhému Tomášovi, mému tanečnímu partnerovi, který mi už, doufám, v životě zůstane napořád a díky němuž jsem se nějakou záhadou probojovala až do tohoto kola,“ uvedla spisovatelka.

„Nenacvičil jsem si žádnou řeč, a tak děkuji Radce, že vše zvládla a může s hrdostí odejít, byla skvělá,“ dodal tanečník.

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský páté kolo zakončovali a předvedli svižný jive s akrobatickými prvky na píseň francouzské zpěvačky Zaz. I když měl Zdeněk Chlopčík několik výhrad a spisovatelce udělil pouhých pět bodů, Tatianě Drexler se výkon páru líbil. „Zdá se mi, že se s každým kolem zlepšujete, pokud postoupíte, bude to ještě lepší.“ „Choreografie byla pro laika působivá, ale jako porotce doporučuji méně salt a více tance,“ dodal Jan Tománek. Bodové ohodnocení páru nakonec bylo nejnižší a s porotci se shodli i diváci.

Sobotní večer zahájila herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička jivem na píseň Wake Me Up Before You Go-Go od kapely Wham! „Ze začátku jsem byla nadšená, čekala jsem výbuch energie, která však nenastala v takové míře, v jaké jsem očekávala,“ prohlásila Tatiana Drexler a rozporuplné byly i reakce ostatních porotců.

Youtuber Karel Kovář alias Kovy a Veronika Lišková předvedli první a podle porotců i parádní quickstep večera. Jan Tománek a Richard Genzer jednohlasně ocenili především držení během celého tance. „Karle, tento výkon byl na amatéra fantastickej,“ řekl Tománek.

Jive na píseň Hafanana zatančil herec Matouš Ruml a Natálie Otáhalová a od porotců si vysloužili nejvyšší bodové hodnocení. “Fantastické, výborné, rychlé a byl to jive!“ nešetřila chválou Tatiana Drexler. „Skvělá atmosféra, nádherný jive, rychlé nohy, i když prostřední část mimo rytmus,“ nezapomněl na trochu kritiky Chlopčík.

Biatlonistka Gabriela Koukalová a Martin Prágr přenesli diváky svým quickstepem na zasněžený svah. „Zrajete jako víno, jediná věc, co se dá vytknout, je střed těla,“ ohodnotil dvojici Jan Tománek, s čímž souhlasil i Zdeněk Chlopčík.

Waltzem s recitovaným úvodem pak všechny přítomné dojali herec a režisér Miroslav Hanuš s Adrianou Maškovou, spokojení s výkonem byli také Tatiana Drexler a Richard Genzer, který Hanuše označil za veterána, co má sice řízení na pravé straně, ale pořád jede dál.

Rybář Jakub Vágner a Michaela Nováková zahájili svůj quickstep jako zamilovaná dvojice na lavičce. A ačkoliv bodové hodnocení nakonec nepatřilo mezi nejnižší, porotci Jakubovi vyčetli několik chyb včetně té hned na začátku. „Když jste tančil sám, bylo to uvolněné, poté to bohužel zkoprnělo. Rozporuplný tanec,“ uvedl Chlopčík s tím, že jako sólista v tanci i rybaření se Jakub zkrátka cítí lépe.