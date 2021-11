Ve StarDance opět úřadovala nemoc. Víme, kdo v sobotu nezatančí

Tanečnice Lenka Nora Návorková

Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková ve StarDance XI

Zatím poslední „obětí“ nemoci ve StarDance je Lenka Nora Návorková, která v roce 2018 spolu s hercem Jiřím Dvořákem soutěž vyhrála. „Nejen covid je nepřítelem StarDance, ale letošní ročník je opravdu náročný jak fyzicky, tak psychicky. Bohužel ‚podařilo‘ se mi najít limity vlastního těla. Bolí mě úplně všechno, sotva dokážu chodit. Proto jsme se domluvili, že nejrozumnější bude, když mě zastoupí Tereza Prucková,“ tanečnice Lenka Nora Návorková.

„Volali jsme si, když byla s Miraiem na tréninku. Námi postavenou rumbu se Tereza hned naučila a Mirai mi říkal, že jim to dobře šlo. A tak věřím, že to spolu zvládnou. Ale moc mě mrzí, že budu chybět zrovna v benefičním díle, kdy se pomáhá Centru Paraple.“

Zpěvák Mirai Navrátil své taneční partnerce přeje brzké zotavení. Věří tomu, že to je jen na pár dní. „Lenka jela na dvě stě procent a je to pro nás fyzicky i mentálně velká prověrka. Není první ani poslední, kdo to trochu přepálil, ale ona to zvládne! Je neuvěřitelná! Zkusím ji nezklamat… . Terka je skvělá a během chvíle byla naprosto v obraze a už koučuje mě. Samozřejmě, že jsem na Lenku zvyklej a je to pro mě teď jiný, ale věřím, že to zvládneme,“ řekl.