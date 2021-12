Nemá sexistické narážky, říká o kritice Ebena producentka StarDance

Přestože máte StarDance nyní na starost poprvé, můžete i s ohledem na zkušenosti kolegů říct, jak moc se organizace liší ve srovnání s předešlými ročníky?

Poslední dva roky ovlivněné pandemií koronaviru jsou pro nás pro všechny jiné, liší se v zásadních věcech i milionu drobností. A stejné je to se StarDance. Ochrana zdraví a zodpovědnost vůči účastníkům, štábu a publiku jsou na prvním místě. Na tom druhém je pak snaha nabídnout divákům co nejstandardnější podobu pořadu, neobrat jej o jeho kouzlo, podstatu.

A dávat tyhle dvě věci dohromady není snadné. Přestože jsme na řadu potenciálních změn byli teoreticky připraveni, tak v reálu je obtížné je zapracovat. Víc než rok dopředu jsme řešili s našimi partnery v BBC nejrůznější covidové scénáře, inspirovali se zkušenostmi z jiných zemí, ale stejně je pro nás teď vše jedinečné a děje se takzvaně poprvé. Musíme reagovat na unikátní situace, příběhy a také potřeby našich tanečníků.

S kým z kolegů nejčastěji probíráte aktuální záležitosti?

StarDance je realizačně a organizačně náročný projekt, kde nemůžete spoléhat na jednoho, dva nejbližší kolegy. Stejně tak nesmíte vy sám být sólista. Tady musíte být týmový hráč. A, co je dnes ještě důležitější, také vědět, že i vás může někdo zastoupit. Že se máte na koho spolehnout.

Pro mě jsou těmi nejbližšími vedoucí projektu a scenáristka Barbora Suchařípová, která je u projektu už řadu let, a výkonný producent Vojta Svoboda. A k nim patří další klíčoví lidé, režisér Roman Petrenko, hlavní choreograf Marek Zelinka, dramaturgové pořadu Matěj a Honza, kostýmní návrhářka Táňa Kovaříková, hlavní kameraman Vlado a další, kteří se na mě snad nebudou zlobit, že je všechny nevyjmenuju.

Spousta věcí se i s ohledem na neustále měnící se covidová pravidla musí řešit za pochodu. Co všechno například musíte konzultovat s BBC?

S BBC jsme v úzkém kontaktu už měsíce před vypuknutím StarDance, ale teď je to i několikrát týdně. Konzultujeme podobu sobotních večerů, vyřazování, náhrady profi tanečníků a podobně. Vše, co děláme, musí vycházet z pravidel a mantinelů, které určuje právě BBC.

Co bylo zatím nejsložitější?

Každý z nás, co se na StarDance podílíme, by vám asi odpověděl trochu jinak. Myslím, že třeba pro taneční páry bylo určitě velmi náročné, když nemohly nějakou dobu mezi jednotlivými večery trénovat nebo když někteří museli měnit taneční partnery. Tohle v takové míře nikdo z předchozích řad nezažil. Obdivuji je, že to zvládli, navíc s odhodláním a elánem. A těžké je samozřejmě i to, když se dozvíte, že někdo z tanečníků nemůže v sobotu nastoupit, a vy víte, že třeba tím pádem už definitivně končí, jako teď Mirai. To je nám všem moc líto. Podle pravidel BBC totiž může VIP tanečník chybět jen jednou a Mirai už byl jednou v karanténě a teď má potvrzený covid.

Soutěžící sedmého večera StarDance XI (27. listopadu 2021)

Platí tedy, že zatímco osobnosti se nemohou vyměnit, tanečníci ano?

Je to tak. Vyplývá to z pravidel BBC.

Jak je to s hledáním náhradníků pro tančící VIP?

Už před začátkem StarDance jsme spolu s hlavním choreografem Markem Zelinkou měli vybrané potenciální náhradníky. I na to jsme mysleli. Co je ale nejdůležitější, vždy je potřeba je do páru doplnit tak, aby s tím co nejvíc byl komfortní jejich VIP partner, partnerka. Myslím, že letos se nám to zatím vždycky podařilo moc hezky.

Uvažujete, že by se po zpřísnění pravidel vysílala show bez diváků?

Diváci, jejich emoce, bezprostřední reakce jsou důležitou součástí pořadu. Spoluvytvářejí atmosféru a charakter StarDance. Nicméně, ano, samozřejmě, že pokud by to situace vyžadovala, pak jsme schopni vysílat i bez publika. Stále platí, že ochrana zdraví všech lidí na místě je nejpodstatnější. Už od začátku například pro diváky na přenosech platí, že i když jsou plně očkovaní, musí se stejně prokazovat aktuálním negativním testem.

Jaké možné scénáře ještě připadají do úvahy?

Všude ve světě museli vysílatelé reagovat na aktuálně platná nařízení. Někde se třeba openingy točily venku, jinde se účinkující při tréninku nebo do vizitek natáčeli sami na mobilní telefony. Co se bude dít u nás, uvidíme. Diváci nám musí odpustit, že nejsme schopni nalajnovat vše dopředu. Podmínky se mění skoro každý den. Ale slibuju, že uděláme maximum pro to, abychom StarDance dovedli do důstojného finále.

Spousta lidí se diví, že jste nasmlouvali pro jedenáctý ročník neočkované osobnosti i tanečníky. Proč se to stalo?

Já ten údiv chápu. Je jasné, že pro nás by bylo při natáčení pořadu nejsnazší, kdyby všichni byli očkovaní. Jenže… musíte si uvědomit, že StarDance se nechystá pár měsíců před tím, než se začne vysílat. Ale v daleko větším předstihu. Třeba proto, aby si osobnosti, které normálně hrají v divadlech, mají koncerty, sportují nebo mají jiné aktivity, stihly včas vyblokovat všechny podzimní soboty pro StarDance. Aby počítaly s tím, že část letních prázdnin stráví v Praze a budou trénovat. Takže my jsme začali uzavírat smlouvy s účastníky už rok a půl před vysíláním. V době, kdy ještě nebylo například vůbec jasné ani to, kdo a kdy se bude moct v Česku naočkovat.

StarDance patří k tahounům sobotního večera. Jste s jeho průběhem zatím spokojena?

Jsme před osmým dílem a každou sobotu děláme radost v průměru milionu a půl diváků. Dívá se stále víc dětí a mladších lidí. S tím jsem spokojená, za to jsem vděčná. Jak já říkám, jako kocour na smetaně.

Co říkáte na výčitky některých lidí, hlavně na internetu, vůči Marku Ebenovi a jeho údajně sexistickým narážkám v soutěži?

Já už se k tomu vyjadřovala a zůstanu tomu, co jsem řekla, věrná. Prosím, nerezignujme na humor. Marek Eben patří k těm nejgalantnějším mužům, které znám. Je to člověk chytrý, uctivý a k tomu všemu s úžasným smyslem pro humor. Jestli Marek něco nemá, tak jsou to sexistické narážky. A mrzí mě, že to tak někdo vnímá.