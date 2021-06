Godla přijel za tanečnicí coby popelář. Další pár se poznal na kurtu

Zdeněk Godla a Tereza Prucková

Představoval jste si, kdo by mohla být vaše partnerka?

Myslím, že mým představám přesně odpovídá charakteristika Terezy.

Jaké jsou první dojmy?

Jsou zatím skvělé, já jsem z toho setkání šťastný.

Už jsou to dva měsíce, co je vaše jméno spojené se soutěží StarDance. Změnily se za tu dobu nějak vaše pocity?

Ze začátku jsem měl velký strach. Chtěl jsem to vzdát. Pak jsme o tom ale hovořili s manželkou, a ta mě namotivovala. Řekla mi, že se musím překonat. Případně, i kdyby to nešlo, si alespoň budu moct říct, že jsem se snažil.

Jaký bude Zdeněk Godla tanečník?

To uvidíme! Důležité je, že do toho chce jít naplno a že se těší. Myslím si, že to bude fajn, Zdeněk je moc milý.

Tušila jste, s kým byste mohla tancovat?

Musím říct, že jsem trochu překvapená. Asi bych si to zprvu netipovala. Pak už jsem nějak vytušila, o koho půjde. Zdeněk je rozhodně kus chlapa a budu ho muset rozhýbat! Asi úplně neví, do čeho jde, protože StarDance neviděl… o to větší je to výzva! Důležité je, že do toho chce jít naplno a že se těší. Myslím si, že to bude fajn, Zdeněk je moc milý.

Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál

Jakého partnera jste si představovala?

Teď už přeci nemůžu říct někoho jiného! Na seznamovací tiskové konferenci jsem si říkala, že jsem nejvyšší žena, takže jsem automaticky koukala na dva nejvyšší tanečníky. Michal mě upřímně nenapadl. Celou dobu jsem kalkulovala s jedním z těch nejvyšších tanečníků, takže jsem docela překvapená!

A jak jste spokojená?

Moc! Už mě naučil mambo, takže myslím, že to půjde rychle! Ne, dělám si legraci… myslím, že bude ještě koukat, co se mu to přihodilo. Hrozně se těším! On to ještě neví, ale mě hrozně baví trénovat, takže já, ač mi to třeba nepůjde, tak se strašně těším na ty tréninky.

Změnily se za tu dobu, co je vaše účast veřejně známá, nějak vaše pocity?

Už když jsem dostala možnost se soutěže účastnit, tak jsem případné účinkování ve StarDance konzultovala s Davidem Svobodou a Gábinou Soukalovou a oba dva mi řekli, že je to sice masakr, ale že to bude skvělé, seznámím se se spoustou lidí a bude tu skvělá parta. Takže jsem nepochybovala.

16. května 2021

Ve StarDance už jste popáté. Jak jste spokojený s partnerkou, kterou vám produkce vybrala?

Jsem nadšený! Přiznám se, že jsem neočekával, že bychom s Andreou mohli tančit spolu kvůli výšce. Ale když na tiskovou konferenci přišel tým potencionálních tanečních partnerek, tak bylo ve své podstatě jedno, s kým bude člověk tančit, protože všechny jsou sympatické.

Už jste tančil s tanečnicemi různých povolání. Jaká je přednost sportovců ve StarDance?

Pro mě je to, co se týče sportovkyň, premiéra. Tančil jsem s herečkami, se zpěvačkou, s misskou… Pro sportovce určitě představuje výhodu, že je zvyklý na intenzivní trénink. Spousta lidí absolutně netuší, do čeho se to vlastně upsali. Výsledná minuta a půl, kterou vidí diváci v televizi, samozřejmě vypadá jednoduše, ale ten proces, který tomu předchází, si nikdo nedokáže představit.

Máte za sebou pár sekund tance. Tušíte, jaká bude Andrea tanečnice?

Výborná! Tančili jsme mambo, což je tedy oficiálně nejjednodušší tanec, ale během těch několika sekund zjistíte, jak na tom ten druhý pohybově je, jak střídá hemisféry. A myslím, že tady to fungovalo velmi dobře.

