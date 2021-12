Finále StarDance. Vyhraje herec, krasobruslař nebo farářka?

Finalisté zatančí svůj nejlepší latinu, nejlepší standard, freestyle a nejlepší tanec. Z předchozího kola, kdy nikdo nevypadl, si nejvíce bodů odnesl Tomáš Verner, druhý skončil Jan Cina a třetí byla Martina Viktorie Kopecká.

Ve finále se měly původně objevit všechny páry jedenáctého ročníku. Ukázku ze svého soutěžního tance měli zatančit Pavel Trávníček, Zdeněk Godla, Mirai Navrátil, Andrea Sestini Hlaváčková, Simona Babčáková, Marika Šoposká a Tereza Černochová s tanečními partnery.

Tanečník Martin Prágr má ovšem covid a v karanténě museli skončit i Dominik Vodička a Robin Ondráček. Nepředvedly se tak Simona Babčáková, Tereza Černochová a Marika Šoposká.

Čtyři vypadlé páry pak společně s Martinou Viktorií Kopeckou, Janem Cinou a Tomášem Vernerem zatančí vánoční valčík.

Pouze pro finále StarDance se dalo dohromady trio světových sólistů. Ve vlastní choreografii zatančili bývalý první sólista hamburského a drážďanského baletu, choreograf, pedagog Jiří Bubeníček, první sólistka drážďanské Semperopery Courtney Richardsonová a první sólista Budapest Operetta Theatre István Simon.

Trojice finalistů ještě před posledním večerem prozradila, co jim soutěž dala a vzala. Farářka Martina Viktorie Kopecká se už před několika týdny docela těšila, že StarDance pro ni skončí a bude se věnovat něčemu jinému.

„Ale jak jsme postupovali, měla jsem ohromnou radost. A od dílu pro Centrum Paraple jsem získala motivaci, že to má smysl a že musím vydržet až do konce. Je to náročné jak fyzicky, tak psychicky, ale i tak jsem nesmírně vděčná, že to mohu zažít. Ta blízkost s ostatními páry a to, že nejsme rivalové, ale podporujeme se, je povznášející. Mám z toho upřímnou radost,“ řekla s tím, že v neděli hned půjde do kostela. „A pak začínají Vánoce, což je pro faráře takový maraton. Zastavím se až tak 2. ledna, ale dobře mi tak!“

Podle krasobruslaře Tomáše Vernera je StarDance krásný svět, ale těší se, až se po finále vrátí k rodině, kterou teď trochu zanedbával. Samozřejmě je rád, že byl součástí jedenácté řady.

„Přátelství, která se tu utvořila, nejsou jen na oko, nejsou jen virtuální instagramová, ale jsou opravdová. Je mi jasné, že všichni máme nabitý kalendář, ale věřím, že si na sebe najdeme čas i v budoucnosti. StarDance mě naučila spoustu věcí. Kdybych měl vyjmenovat co konkrétně, musel bych napsat minimálně diplomovou práci. Na začátku jsem nevěřil Markovi Ebenovi a Tereze Kostkové, když nás na začátku varovali, že to bude náročné, ale měli pravdu,“ prohlásil a dodal, že být ve StarDance a mít za partnerku Kristýnu Coufalovou bylo krásné a je za to vážně rád.

Jan Cina je přesvědčený, že StarDance v něm bude doznívat asi ještě hodně dlouho. Ale už teď to hodnotí pozitivně i se všemi těžkostmi a nesnázemi, které všechny potkaly v době, kdy zrovna soutěžili.

„I tak mi to za to stálo a rozhodnutí jít do StarDance vnímám jako jedno z nejšťastnějších rozhodnutí v mém životě. V neděli budu odpočívat a chci strávit den jen s mým partnerem. V pondělí budeme na rozhovoru ve Studiu 6, na chatu s fanoušky StarDance a čekají nás ještě nějaké povinnosti. Pak vyrazím na celodenní jízdu na koních, kde zrelaxuji a pomůže mi udělat čáru za tímto pozlátkovým tanečním světem. Budu od bahna, promrznu, na koních celý den – na to se těším,“ dodal.

Scénář i taneční páry se v letošním ročníku StarDance kvůli covidu několikrát měnily. Diváci v hledišti seděli s respirátory, všechny účastníky pravidelně testovali. Kvůli nemoci a s ní spojené dvojité absenci museli show předčasně opustit Simona Babčáková a Mirai Navrátil.