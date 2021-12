Nejsem soutěživý, říká Cina. Já ano, dodala jeho partnerka ze StarDance

První místo: Jan Cina a Adriana Mašková

Jak se cítíte bezprostředně po vítězství?

Cina: Cítím se skvěle, ale je to spousta emocí, velká radost, dojetí, smutek z toho, že to končí. Štěstí z toho, co jsme mohli zažít, koho jsme potkali. Díky různým komplikacím to bylo velmi netradiční a myslím, že o to silnější.

Mašková: V moment, kdy to vyhlásili, to byla obrovská radost. Až teď člověku dochází, co se vlastně dělo a co všechno je s tím spojeno. Je to směs pocitů, ale je to samozřejmě krásné.

Už semifinále bylo napínavé. Jaké jste měli pocity, když jste nevěděli, kdo do finále postoupí. Věřili jste si vůbec?

Cina: Když v semifinále postoupila Martina, byl jsem připravený, že vypadneme my. Ten večer jsem udělal i dost chyb. Naopak vím, že u Tomáše byla připravena Kristýna, že jdou oni. To překvapení bylo o to větší a vůbec jsem to nechápal. Nevěděl jsem, že by tohle mohlo existovat. Pro mě to byla úplně nová realita.

Mašková: V rámci veškerých vypadávaní a rozhodnutí jsem měla hrozně vnitřní klid. Měla jsem ho i ten večer, ale nebylo to spojeno s tím, že bych věřila, že postoupíme, nebo věřila, že vypadneme. Ale nějak jsem si říkala, jak to bude, tak to bude a je to tak správné. Byl to hrozně zajímavý moment pro mě. Samozřejmě, když to dopadlo, jak to dopadlo, byla to neuvěřitelná radost.

Určitě je to náročné a StarDance musí spotřebovat velkou dávku energie. Jedete teď na autopilota? Pociťujete velkou únavu?

Cina: Ještě jsem to nepustil. Pořád jsem oblečený ve fraku, který vás dost drží a zpevňuje mě i energeticky. Myslím, že to přijde večer, možná zítra nebo třeba až za týden. Ale zároveň jsme oba dva nabití, tím, co jsme zažili. To vás nabije i na dlouhou dobu. Budou ještě dobíhat dlouho.

Mašková: Tělo je trošku unavené. Ale tady to všechno kolem to posiluje.

Jan Cina a Adriana Mašková ve finále StarDance XI

Vyhrál jste Tvář, teď StarDance. Co bude dalšího?

Cina: Nevím. Myslím, že už nic moc. Pro mě je to takové zvláštní, protože si myslím, že fakt nejsem soutěživý. Přijde mi zvláštní, že se mi to stalo ve Tváři a tady, že jsem vyhrál. Já moc nevím, co s tím mám dělat. Snažím se to přijmout a mít z toho radost, ale do soutěží se úplně nehrnu. V Tváři mě bavilo to, o čem to je a tady mě samozřejmě bavil ten tanec, ta výzva a jak to dopadne mi bylo více méně jedno.

Jste lidi, co neradi prohrávají?

Mašková: Já jsem trošku soutěživá. Více se to projevuje třeba ve společenských hrách, jak jsme teď zjistili…

Cina: To se projevuje velice!

Mašková: Víc v těch hrách než tady na parketě. Tady jsem si řekli, že si to jdeme užít a s tím jsme šli do každého večera. A bylo to tak.

Jak prožijete neděli?

Cina: Dopoledne bude volné, dospávací a my potom budeme kupovat vánoční stromek. My ho ještě nemáme doma. Myslím, že více nezvládnu.

Mašková: Vůbec netuším, ale myslím, že budu dlouho spát. Nebo bych si to přála. Teď toho spánku moc nebylo, takže bych byla ráda, kdybych se vyspala pořádně. A pak možná nějaký oběd, večeře, něco příjemného k zadostiučinění.

18. května 2021

Druhé místo: Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík

Skončili jste na druhém místě, jak se cítíte po finále?

Kopecká: Jsem nadšená, trošku v úžasu, že to takhle mohlo dopadnout.

Dědík: Já také a jsem absolutně spokojený, jak celý večer proběhl, protože to bylo náročné poslední týden a poslední dva dny, kdy jsem ty tance opakovali a trénovali jsme to tady. Bylo to fyzicky a psychicky dost náročné. Zvládli jsme to skvěle a to druhé místo je za odměnu.

Pociťujete únavu?

Kopecká: Teď je to euforie. Myslím, že únava přijde, ale možná až za pár dní, protože mě čeká docela hodně práce v tom duchovním světě. Po Vánocích asi budu potřebovat chvilku oddych.

Dědík: Já teď plánuji Vánoce s rodinou, se kterou jsem se teď moc často nevídal. Užiju si je doma a budu koukat na televizi.

V semifinále jste vypadali velmi překvapení, že jste se dostali tak daleko.

Kopecká: Jasně. Nechtěla bych žít s pocitem, že kvůli nám vypadl Tomáš, nebo Jan. Opravdu, pro mě to byla hodně těžká chvilka. Radovala jsem se teprve ve chvíli, když jsem se dozvěděla, že jsme postoupili všichni.

Dědík: Já také. Myslím, že tu radost viděli všichni minulý týden. Jak jsme všichni tři jásali a byli rádi, že tady budeme spolu ještě další týden navíc a nikdo z nás nevypadl.

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík ve finále StarDance XI

Co to druhé místo udělalo s vaším sebevědomím a vaší postavou?

Kopecká: Nevím, jestli druhé místo, ale celý ten proces mě blíž dovedl k tělu, k uvědomění, co dokáže, že je potřeba se o něj starat, jak funguje, když se člověk hýbe. To jsem dříve neznala. To je pro mě velká novinka.

Byl záměr odhalit svoje tělo? Protože zazněly jisté hlasy, že jste oproti minulým řadám přibral...

Dědík: Záměr to samozřejmě nebyl. Kostým podporuje choreografii. ale ano, v polovině pořadu takové komentáře byly. Myslím, že po našem freestylu bylo vidět, že takový pupek nemám.

13. října 2021

Třetí místo: Tomáš Verner a Kristýna Coufalová

Kde byly vaše myšlenky během finálového večera StarDance?

Verner: Na parketě.

Coufalová: To asi jo. A já jsem vždycky přemýšlela, kam běžíme a kolik na to máme času.

Co koncentrace. Je důležité ji stále nacházet?

Coufalová: Kdybychom ji před freestylem trošku víc našli, mohl se nám trošku víc povést.

Verner: To se mohl.

Coufalová: Ale to jsou jenom domněnky, takže by to tak možná vůbec nebylo.

Zpočátku jste si vyslechl kritiku poroty, nebo se jim pořád něco nezdálo. Co to udělalo s vaším sebevědomím?

Verner: To stejné, co celý život v krasobruslení. Ono to v podstatě není jiné. Jejich kritika je na místě z jejich pohledu. Já jsem dělal všechno proto, aby to bylo dobré a oni to korigovali. A my jsme zkoušeli něco zapracovat a něco opravdu zapracovat nešlo. Ale nakonec jsme neměli mezi sebou žádnou válku.

Kristýna Coufalová a Tomáš Verner ve finále StarDance XI

Dá se říct, že vás někdy něco až urazilo od porotců?

Coufalová: Mě asi neurazilo nikdy nic. Jen jsem si někdy říkala, že jsou zbytečně na Tomáše tvrdí.

Verner: Měl jsem jeden moment, ale ten už jsem vysvětlil a i s pánem porotcem a myslím, že nakonec to dopadlo dobře z obou stran.

Co říkáte na finálové výsledky? Jaké je to pro vás nevyhrát? Jste soutěživý typ?

Verner: Jsem obrovsky soutěživý typ. Pro sportovce je samozřejmě těžké nevyhrát v soutěži, ale tak jsou pravidla StarDance a rozhodují diváci. I kdyby nerozhodovali oni, tak jsem to dneska zazdil já. Tak to prostě je.

Coufalová: Ale houby. No stres.

Verner: Já už nemám stres.

Byl jste favoritem spousty lidí. Určitě vám dodávalo energii, když vám třeba napsali na sociálních sítích.

Verner: Podpora diváků, o kterých to je, podpoří. To je pravda. Je to hezké a Kristýnka říkala už několikrát, že jsme vděční za to, že nás dotlačili až do finále.

Finalisté StarDance XI

Pojilo vás přátelství s krasobruslařskou legendou Ájou Vrzáňovou. Kolikrát jste si na ni vzpomněl během finálových večerů?

Verner: Popravdě, během finálových večerů si nevzpomínám na nikoho. Snažím si vzpomínat na kroky. Ája jako taková, jako žena, postava českého sportu je nepostradatelná. Není tady mezi námi, ale vzpomínky na ni mám krásné, protože jsem měl tu čet ji potkat několikrát.

Pociťujete úlevu po konci jedenácté řady StarDance?

Coufalová: Myslím, že se všichni těší, že to dneska skončí, protože je to dlouhé a všichni jsou unaveni. Ale asi nemluvím jenom za sebe, že všichni jsou nervózní, protože bude neděla a najednou nepůjdou na trénink a najednou bude úplné prázdno a skončí ten tábor, na který jsme v srpnu nastoupili. Pro ty, co to ještě nezažili, to bude náročné.

Kdy byl ten večer, že jste řekli maskérkám, ať přitlačí, že máte kruhy pod očima?

Verner: To bylo asi od druhého dílu.

Coufalová: To jo.