Po herečce zpěvačka. Vítěz StarDance Vodička zatančí s Černochovou

Když jste viděla sestavu tanečníků, přemýšlela jste, koho z nich vám produkce StarDance přiřadí?

Přála jsem si, aby to byl Dominik Vodička. Ale říkala jsem si, že Dominik Vodička to nemůže být, protože to je zbožné přání.

Proč jste si přála právě jeho?

V minulé řadě mě naprosto uhranul. Navíc ještě získal Thálii za výkon v Kytici, kterou skládal Ondra Brousek, což je můj kolega z kapely. Strašně jsem si to přála a jsem moc ráda, že to vyšlo.

Určitě jste s Matějem Ruppertem probírala účinkování ve StarDance. Dával vám nějaké rady?

Matěj mi jen řekl, že to mám daleko lepší, než to měl on, jelikož ženy jsou vedeny, zatímco muži se musí naučit vést. Navíc máme šaty a doplňky, díky kterým můžeme diváka zaujmout daleko více než muži svými kostýmy. A samozřejmě mi řekl také důležitou věc, které se budu držet: užít si to.

Jak se od té doby, co je vaše účast ve Star Dance známá, změnily vaše pocity?

Je to stále strach a těšení se zároveň: takový vstup do neznáma s pár šrouby a destičkou v noze. To to, myslím, dobře vystihuje. Já sama se těším na tu práci a makačku: fyzická dřina mi totiž dělá psychicky dobře.

Dominik Vodička a Veronika Khek Kubařová při natáčení znělky pro StarDance X

Dominiku, uvažoval jste na seznamovací tiskové konferenci, s kým byste mohl tvořit taneční pár?

Vzhledem k tomu, že to teď bylo poprvé, kdy jsme viděli osobnosti, které budou ve StarDance, tak jsem se snažil k nikomu neupínat, protože si myslím, že se to nemá. Věřím osudu. Vše má být tak, jak má. Terezka je přes hudbu, takže to bude dokonalé.

Už jste si tu trochu zatancovali. Jaké jsou první dojmy?

Je to zpěvačka, která na pódiu trsá pořád, takže myslím, že to půjde určitě. Dalo se vypozorovat, že tam nějaké zkušenosti s tancem jsou…

Jste vítězem minulého ročníku: jaké ambice máte letos?

Jako minule: žádné. Užít si to a prožít krásný půlrok.

Kdo podle vás vyhraje další řadu StarDance? celkem hlasů: 8544 Martina Viktorie Kopecká 1131 Tereza Černochová 144 Marika Šoposká 754 Andrea Sestini Hlaváčková 376 Simona Babčáková 278 Jan Cina 2573 Zdeněk Godla 341 Pavel Trávníček 150 Mirai Navrátil 384 Tomáš Verner 2413 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.