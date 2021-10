Covid stopl Babčákovou a Miraie Navrátila. Vymění se i tanečníci StarDance

„Podle aktuálních výsledků PCR testů by měl sobotní taneční večer proběhnout, i když trochu jinak. Čekáme na výsledek posledního PCR testu jedné z tanečnic, zítra ale absolvují všichni účinkující ještě druhé kolo PCR testů,“ uvedla mluvčí televize Karolína Blinková.

Nikdo z párů tentokrát nevypadne, hlasy diváků ale budou důležité pro další kolo, a to i u těch párů, které tentokrát nevystoupí.

Tři z tančících osobností také čeká mimořádná obměna tanečních partnerů. Sestavu obohatí Michal Kurtiš, Michal Bureš a Jakub Necpál. Všichni tři profesionální tanečníci mají se StarDance zkušenost. Michal Kurtiš navíc před sedmi lety společně s Annou Polívkovou vyhrál šestý ročník soutěže.

V StarDance s podtitulem Kouzelný večer zatančí: Jan Cina a Adriana Mašková

Tereza Černochová a Michal Kurtiš

Zdeněk Godla a Tereza Bufková

Andrea Sestini Hlaváčková a Jakub Necpál

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík

Marika Šoposká a Michal Bureš

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová

„Je to pro mě velké očekávání a strach, abychom stihli správně natrénovat. Hlavní je, aby to Andrejka dobře zatančila a abychom si to spolu užili. Je to pro mě velká výzva. Makáme, co to jde. Dostal jsem video, ze kterého jsem se naučil choreografii, brácha mi radí po telefonu a Andrejka mi vysvětlila příběh a pointu, ke které tancem směřujeme,“ řekl Jakub Necpál.

Televize dříve oznámila, že moderátorku Terezu Kostkovou, která má covid, v sobotu během třetího večera StarDance nahradí Aleš Háma.

Kvůli pandemii koronaviru se letos tvůrci pořadu rozhodli upravit kapacitu hlediště. Diváci sedí dále od tanečního parketu, aby měli větší odstup od účinkujících.



Navíc jde o uzavřené natáčení, kdy je dopředu známa totožnost všech účinkujících v publiku, včetně jejich konkrétního usazení ve studiu. Respirátory jsou povinné ve všech prostorách s výjimkou času natáčení. Nad rámec všech opatření musí mít štáb, účinkující i všichni diváci negativní test na covid, a to i když jsou očkováni či prodělali nemoc.