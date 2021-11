Další taneční večer StarDance byl plný změn a nejen kvůli covidu

V úvodu se představil profesionální tanečník Peter Vidašič s tanečnicí na vozíku Helenou Kašickou na píseň Milim. Další vybraní handicapovaní, jejichž osudy přiblížili během show, se tentokrát stali patrony pěti soutěžních párů. V tomto kole nikdo nevypadl, dvojice ovšem tančily regulérní tance, které porota hodnotila a známky se převádějí do dalšího kola.

Zpěvačka Tereza Černochová zatančila s Dominikem Vodičkou rumbu na píseň Why. Farářka Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem předvedli quickstep na píseň Sing Sing Sing, od poroty ovšem dostali nejméně jen 25 bodů.

Rumbu na píseň Some Kind of Wonderful předvedl zpěvák Mirai Navrátil s Terezou Pruckovou, která nahradila nemocnou Lenku Noru Návorkovou. Herec Jan Cina a Adriana Mašková zatančili tango na hit The Times Is Now. Porota udělila dvě desítky a pár měl celkem 38 bodů.

Ještě lepší hodnocení měli krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová. Za rumbu na píseň Hotel California dostali tři desítky a jednu devítku, skončili tak v tabulce první s 39 body od poroty.

V druhé části večera tvůrci připravili speciální společné vystoupení tanečních dvojic spolu s handicapovanými na píseň Fly Me To The Moon. O choreografii se postaral Marek Zelinka, který v roce 2015 v sedmém ročníku StarDance také tančil s vozíčkáři spolu s Marií Doležalovou.

„My jsme tehdy chtěli silného chlapa, abychom s ním mohli dělat trochu větší blázniviny, dostali jsme naštěstí skvělého Jana Krauskopfa. Sportovce, který jezdí na kole a je hrozně aktivní. Proto jsme si mohli dovolit onen trik, kdy si lehl na zem a Marie se točila na jeho kole,“ zavzpomínal ještě před přímým přenosem Zelinka.

Martina Viktorie Kopecká se na benefiční večer také těšila. „Konečně mi tanec dává ještě další smysl než jen ten estetický. I když i náš sobotní společný tanec bude jistě krásný! Strašně obdivuji veškerou snahu kolegů, kteří jsou na vozíku, jelikož mají kvůli pohybu na dvou kolech úplně jiný smysl pro orientaci a zvládají to! Náš párový soutěžní tanec tančíme na krásnou píseň. Ke mně a Markovi přibil Mirek, který se stal naším patronem. Takže ještě to spojení, že je tu další člověk, který nám fandí, je velice obohacující,“ dodala farářka.

Jan Cina si už při trénincích užíval společně strávený čas. „Považuji ho za velice inspirativní. Už jen pozorování toho, jak vozíčkáři fungují a jak berou věci s humorem! Těším se a doufám, že tyhle chvíle se přetaví také do pomoci, kterou snad ocení i diváci,“ řekl herec.

Kdo tančil nejlépe? celkem hlasů: 421 Tereza Černochová 45 Martina Viktorie Kopecká 74 Mirai Navrátil 24 Jan Cina 107 Tomáš Verner 171 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.