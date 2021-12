Ve StarDance předčasně skončil Mirai Navrátil

„Byl to několikaměsíční školní výlet s třídním učitelem Ebenem, který nás vytrhl z reality dnešních dní. Nedílnou součástí výletu byly bolavé kyčle, panika před každým přenosem, propocená nepraná trika a taky ruská ruleta kolem covidu. Ten je aktuálně všude a teď si šáhnul i na mě,“ začal svůj příspěvek na sociálních sítích zpěvák.

Fanoušky informoval, že je v podstatě bez příznaků. Ale pravidla pořadu jsou daná a znamená to pro něj konec. „Je mi to hrozně líto hlavně kvůli vám, co jste nám fandili, prožívali to s náma a taky nás s Lenkou podrželi i v hodně krizových momentech. Děkuji ti, Leni, že jsi ze mě udělala ‚skorotanečníka‘, ač jak říká Tatiana Drexler, ‚som hrbatý‘. Bude mi to sakra chybět a jsem vděčný za všechna přátelství a lidi, co jsem mohl poznat,“ pokračoval.

„Definitivně nejde zapomenout. Děkuji VŠEM, co se jakkoliv podíleli, připadal jsem si pár týdnů opravdu jako STAR, když na mě třeba v kostymérně naskákalo pět holek, pokaždé, když se ze mě měl stát člověk. Děkuji kapele, nejbližším za podporu a pochopení, celému realizačnímu týmu, holkám v jídelně a taky vám všem za každý jeden hlas a nezapomenutelný vítr v zádech,“ dodal s tím, že je čas se vrátit tam, kam patří, na koncertní prkna, co pro něho znamenají svět.

Mirai Navrátil, který není očkovaný, ve StarDance chyběl, když na covid onemocněla moderátorka Tereza Kostková. Tenkrát spolu se Simonou Babčákovou nemohli kvůli nařízené karanténě tančit. Herečka poté onemocněla a ze StarDance kvůli pravidlům BBC vypadla.

Během benefičního kola zase chyběla Navrátilova taneční partnerka Lenka Nora Návorková, jíž kvůli vyčerpání, a jak se později ukázalo i kvůli covidu, nahradila Tereza Prucková.

„Mirai se úspěšně protančil do druhé půlky soutěže těsně před semifinále, jeho energie bude v tanečním kolektivu chybět. Zdraví všech je pro nás nejdůležitější, a proto mu přejeme co nejlehčí průběh, brzký návrat na scénu a na koncertní podia,“ uvedla mluvčí České televize Karolína Blinková.