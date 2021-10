Háma místo Kostkové a pět soutěžících StarDance zřejmě bude v karanténě

„Na základě nařízených povinných karanténních opatření určitě nemůže v sobotu tančit pět účastníků. Čekáme ale ještě na kompletní výsledky všech účinkujících. Aleš Háma je určitě jednou z variant, i u něj ale ještě čekáme na negativní výsledek testu,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí České televize Karolína Blinková.

V karanténě musí zůstat neočkovaní účastníci. Nejde jen o známé osobnosti, ale také tanečníky. Spekuluje se, že v sobotu je ohrožena účast tenistky Andrey Sestini Hlaváčkové a Michala Necpála, zpěváka Miraie Navrátila a Lenky Nory Návorkové, herečky Simony Babčákové a Martina Prágra, herečky Mariky Šoposké a Robina Ondráčka a zpěvačky Terezy Černochové a Dominika Vodičky.

Televize nyní zvažuje různé scénáře, prioritou ale je, aby se večer vysílalo a soutěžící, který o účast přijdou, si ji mohli nahradit v dalším z kol.

Na začátku týdne televize oznámila, že moderátorka Tereza Kostková, která je očkovaná, se nakazila koronavirem. „Bohužel se stalo to, co dnešní doba přináší. Moderátorka StarDance Tereza Kostková byla pozitivně testovaná na covid-19, a v příštím díle tak nevystoupí. Přejeme jí hlavně lehký průběh onemocnění a brzké uzdravení,“ uvedla tehdy Karolína Blinková.

„Ač jsem udělala úplně vše, co jsem pro bezpečný provoz učinit mohla, nemoc se mi nevyhnula, ale cítím lehčí průběh, tak snad to nebudu muset dementovat a bude tomu tak i další dny. Myslím na každého, komu mé onemocnění zasáhlo do jeho plánů na tento týden, a především do jeho práce,“ napsala Tereza Kostková na Instagramu.

Kvůli pandemii koronaviru se letos tvůrci pořadu rozhodli upravit kapacitu hlediště. Diváci sedí dále od tanečního parketu, aby měli větší odstup od účinkujících.

Navíc jde o uzavřené natáčení, kdy je dopředu známa totožnost všech účinkujících v publiku, včetně jejich konkrétního usazení ve studiu. Respirátory jsou povinné ve všech prostorách s výjimkou času natáčení. Nad rámec všech opatření musí mít štáb, účinkující i všichni diváci negativní test na covid, a to i když jsou očkováni či prodělali nemoc.