StarDance opouští Andrea Sestini Hlaváčková. Hlasujte pro tanec večera

Šest tanečních párů předvedlo v dalším soutěžním večeru jedenáctého ročníku StarDance slowfox, sambu, waltz a také očekávaný souboj týmů v charlestonu. Vše za doprovodu orchestru Moondance Orchestra Martina Kumžáka.

První zatančili waltz na píseň How Long Will I Love You Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík. Jejich tanec porota ohodnotila rozporuplně, i když pozitivní komentáře převažovaly. „Vy rostete jako bambus, každý týden výš a výš,“ uvedl na adresu farářky Richard Genzer. „Za mě to bylo vaše nejlepší číslo,“ dodal Jan Tománek.



Tomáš Verner a Kristýna Coufalová předvedli první pomalejší tanec večera na píseň All About That Bass a společně si tak zasloužili svoji první desítku. „Bylo to fakt velmi dobré!“ neskrývala nadšení Tatiana Drexler a přidali se i další porotci. „Vy jste pro mě, Tomáši, borec!“ doplnil Tománek.

Herec Jan Cina a tanečnice Adriana Mašková pokračovali povedenou sambou na píseň Mas que nada. „Já mám pocit, že u vás je vše pravé, za mě to bylo dobrý,“ shrnul svižné vystoupení Václav Kuneš. „Jsem rád, že jsi zpátky, bylo to skvělý,“ podotkl Richard Genzer. „Pro vás je typické, že jste tanečník, a tím člověk buď je, nebo není,“ chválil Tománek.

Podobně kladně hodnotila porota i slowfox zpěvačky Terezy Černochové a Dominika Vodičky na skladbu L’mportant c’est la rose. „Vy tím pohybem vlastně zpíváte a to se málokdy vidí,“ uvedl Václav Kuneš. „Terezko, jak se vám to povedlo?“ ptal se Tománek a se slovy: „Byla jste skvělá, skvělá a úžasná!“ udělil další desítku.

Kvůli koronaviru se ani tentokrát neúčastnil taneční partner Andrey Sestini Hlaváčkové Michal Necpál, ale jeho bratr Jakub, s nímž bývalá tenistka předvedla svižnou sambu na píseň Maria. „Bylo to výborné, vám jdou ty tance plné energie, krásný pohyb, výraz, velmi, velmi dobré,“ chválila Tatiana Drexler. „Bylo to strašně ženský a hezký, šla z toho radost,“ ohodnotil předposlední výkon Richard Genzer. „Krásná panenka s čertem v těle,“ nechal se ještě slyšet Jan Tománek.

Šestý soutěžní večer zakončil zpěvák a čerstvý držitel Českého slavíka Mirai Navrátil, kterého doprovodila Lenka Nora Návorková na píseň Make My Day. Jejich ladný slowfox porotu doslova okouzlil. „Vy se tak mile díváte, jak z kreslených filmů, ráda se na to dívám, i když se sama sebe ptám proč, vždyť se hrbí! Ale je tak krásný, odpovídám si,“ nechala se unést Tatiana Drexler. „Vy tu ještě chvíli budete a budou se tu dít velké věci,“ uzavřel Jan Tománek a vyzdvihl i velmi slušnou techniku.

Diváci svým hlasováním nakonec rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupuje taneční pár Andrea Sestini Hlaváčková a Jakub Necpál.