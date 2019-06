Ve StarDance se s biatlonistkou a youtuberem utká pohádková princezna

Hraje v Dejvickém divadle, natočila sérii reklamních spotů, na svém kontě má filmy jako Ženy v pokušení, Ženy v běhu či pohádky Tři bratři a Nejkrásnější hádanka. Nyní předvede Veronika Khek Kubařová své taneční dovednosti.

„Na začátku jsem tomu nemohla uvěřit a myslela jsem, že je to vtip. Ale když mi to docvaklo, rovnou jsem řekla, že když to projde přes Dejvické divadlo, tak do toho půjdu. Pak se mi nikdo týden neozval a já začala být nervózní, jestli si to v televizi nerozmysleli,“ řekla herečka.

Dodala, že měla obavy, aby nebyl zklamaný její taneční partner. Myslela, si, že nebude vědět, že je herečka a bude si ji muset vygooglit. Tanečníka Dominika Vodičku ovšem výběr partnerky potěšil.

„Přiznám se, že jsem na první dobrou Veroniku nepoznal. Byl jsem z toho všeho také docela nervózní. Jsem velice rád, že Veronika je herečka, protože si myslím, že pro výuku tance je to výborná výchozí pozice,“ dodal.

„Do StarDance jsem šel, protože jsem chtěl poznat nové lidi a vyzkoušet něco, co jsem zatím nezažil. Já už totiž závodně společenské tance netančím, jsem sólistou Pražského komorního baletu. Chtěl jsem se posunout dál,“ prozradil.

Dalšími soutěžícími v jubilejní řadě, kterou čekají změny i u porotců, jsou bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová s tanečníkem Martinem Prágrem a youtuber Karel Kovář alias Kovy, který bude tančit s Veronikou Liškovou.