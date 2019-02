Všichni chtějí jen Holky z naší školky, lituje Stanislav Hložek

Stanislav Hložek tvořil společně se Petrem Kotvaldem (59) pěveckou dvojici oblíbenou zejména v 80. letech. Jejich největšími hity byly písně jako Můj čas, V pohodě, nebo Holky z naší školky. Poslední zmiňovaná písnička se dostala do žebříčku top deseti největších hitů posledního století.

„Skončili jsme na šestém místě. Před námi byla například Škoda lásky, Ta naše písnička česká a podobné šlágry. Takže všem velice děkujeme,“ řekl Hložek v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.

Zavzpomínal také na natáčení oblíbeného pořadu pro děti a mládež s názvem Vega, kterým jednou týdně provázel. „Největší fór byl pro mě to, že se vysílalo živě a scénář jsem mnohdy dostal až při průchodu vrátnicí do studia. Byly to nervy. Kvůli obřím světlům bylo navíc studio během půl minuty přetopené. Většinou jsem nosil kraťasy, které nebyly pod stolem při vysílání vidět, jinak bych se upekl. Často hrozilo, že pokud přijede státní návštěva, budeme muset okamžitě přerušit vysílání. K tomu naštěstí nikdy nedošlo,“ vzpomíná Hložek.

Ten kdysi začínal jako rozhlasák. „Dělal jsem různé reportáže a vše nahrával na kazeťák. Musel jsem se naučit ručně stříhat rozhovory. Když jsem chtěl vyhodit jednu větu, stříhala se tehdy přímo magnetofonová páska. Ušmikl se potřebný počet centimetrů, páska se zase slepila a jelo se dál,“ říká Hložek.

TALK SHOW LIMUZÍNA S MÍROU HEJDOU SLEDUJTE NA ÓČKO STAR Nové díly pořadu je možno vidět vždy ve čtvrtek od 17:00 na ÓČKO STAR. Reprízu pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00 hodin.



Zpěvákův syn Matyáš Hložek (24) vyhrál v roce 2017 soutěž Muž roku. Zvítězil tehdy nad 783 soupeři. „Syn sportuje, boxuje, hraje fotbal i hokej. Líbí se mi, že se nebojí zkoušet pořád nové věci. Dělá vysokou a k tomu se dostal do muzikálu jako tanečník, což je pro něj výzva,“ chválí zpěvák syna.

Stanislav Hložek by prý letos rád natočil nový hudební materiál. Říká, že už nyní má spoustu krásných písní, které však málokdo zná, protože je žádná rádia nehrají. „Stejně chtějí všichni jen Holky z naší školky,“ zalitoval zpěvák.