Ženy miluju, svou exmanželku už méně, konstatuje Michal Viewegh

„Umím napsat vtipný text, ale potřebuji na to klid, kafe a dostatek času, abych mohl pointu vypilovat k dokonalosti,“ říká spisovatel Michal Viewegh. Přesvědčit se o tom můžete jak v jeho nové knize Dula, tak i na facebooku, kam pravidelně a rád přispívá: „Píšu si tam takový svůj deníček. Komu se to líbí, je srdečně vítán. Ale aby mě tam někdo cupoval na kousky? To nemám zapotřebí,“ přiznává.