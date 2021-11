Vítězkou netradiční Miss přeživší holokaustu je šestaosmdesátiletá Rumunka

Soutěž se konala po roční přestávce, loni musela být kvůli šíření koronaviru odložena. Soutěžící s vyčesanými vlasy a večerním líčením se prošly po přehlídkovém molu v jeruzalémském muzeu v róbách se šerpami.

Podle organizátorů akce vyzdvihuje půvab a vzbuzuje respekt ke zmenšujícímu se počtu Židovek, které si vybudovaly nový život v Izraeli poté, co jim bylo za druhé světové války ukradeno mládí.



„Po tom, čím jsem si prošla za holokaustu, se mi nikdy ani nesnilo o tom, že budu tam, kde jsem teď, a budu mít velkou rodinu. Mám dvě děti, čtyři vnoučata a dvě pravnoučata,“ uvedla soutěžící Kuka Palmonová, která přežila pogromy v rodném Rumunsku. „Navzdory tomu všemu tu dnes jsem. Ve skvělém věku 87 let. Je to něco božského, je to úžasné,“ dodala.

Vítězka soutěže Miss přeživší holokaustu (Miss Holocaust Survivor) Salina Steinfeldová se také narodila v Rumunsku, kde přežila útoky nacistů, než se v roce 1948 přestěhovala do Izraele, uvedli organizátoři.

Mezi dalšími soutěžícími byla žena, která se narodila v Jugoslávii a přežila fašistický koncentrační na ostrově Rab na území dnešního Chorvatska.

Přípravy soutěžících na Miss přeživší holocaustu (Jeruzalém, 16. listopadu 2021)

Někteří komentátoři vyjádřili obavy, že soutěž zneucťuje památku zhruba šesti milionů Židů zavražděných nacisty a je podle nich morbidní. S tím však nesouhlasí Dana Papoová, jejíž babička Rivka byla jednou ze soutěžících.



Podle Papoové si soutěžící „zaslouží, aby každý viděl, kolik krásy je v těchto ženách, které si prošly takovými hrůzami“. „Ukážeme jim, jak moc je milujeme a vážíme si jich. Díky nim máme budoucnost a máme zemi,“ poznamenala.

Soutěž se konala poprvé v roce 2012. Už tehdy organizátoři z nadace Helping Hands vysvětlovali, že cílem akce je ukázat, že ani hrůzy války ženy nezlomily. „Lidé nechtějí vidět přeživší holocaustu jako skupinu obětí na vozíčku,“ obhajoval soutěž ředitel nadace Shimon Sabag.



VIDEO: Miss přeživší holokaustu Salina Steinfeldová (2021):