SOCKY: Zelený James Bond zasahuje proti švédské ekoteroristce Gretě

0:02 , aktualizováno 0:02

Studenti po celém světě bojují za lepší životní prostředí. Po jejich protestech to ovšem vypadá, jako by sami chtěli planetu zaneřádit. Do boje proti ekoteroristům nastupuje zelený agent 007 v podání Dominika Vršanského, jehož Socky se usídlily na Prima Cool. Ochutnávku satirického pořadu najdete ve videu, celý díl pak na kanálu Cool Feed na YouTube.