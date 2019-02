Sociální sítě dál šílí z obyčejného vejce. Sbírá lajky a baví lidi

„Neočekávejte, že některá z následujících informací bude dávat smysl. Ale v neděli večer porazila fotografie vejce, oranžového a lehce kropenatého, oznámení Kylie Jennerové o narození dítěte, které bylo do té doby nejlakovanějším příspěvkem na Instagramu,“ napsal ve svém článku americký list The New York Times.

„Je vejce pokryto diamanty? Má vejce svůj vlastní kanál na YouTube, o kterém jste neslyšeli? Drží vejce nějaká sexy celebrita? Nikoli. Je to jen vejce,“ poznamenal autor příspěvku.



Zatím podle něj není jasné, kdo fotografii vejce na Instagramu 4. ledna zveřejnil, proč ji zveřejnil, ani jak je možné, že jeho snahy o vytvoření světového rekordu vyšly. Profil Egg Gang (world_record_egg), tedy vajíčkový gang, nicméně nejspíš vznikl pouze za tímto účelem a dosud zveřejnil pouze tuto jedinou fotografii.

Instagramový profil world_record_egg byl založen 4. ledna. S jediným příspěvkem ho sleduje 5,5 milionu lidí a fotka vajíčka se může pochlubit světovým rekordem v počtu lajků.

Bývalou královnu Instagramu Kylie Jennerovou a její foto dcery, které získalo 18 milionů lajků, porazilo obyčejné vajíčko, které se po výzvě na sociální síti líbí více než 39 milionům uživatelů.



Uživatelé sociálních sítí se okamžitě pustili do vymýšlení parodií příspěvku o vajíčku. Vznikla tak spousta vtipných memů.

V pomyslné „Hře o trůny“ u uživatelů Instagramu jednoznačně vyhrálo obyčejné vejce.

Nový instagramový rekord z ledna 2019 nejspíš jen tak někdo nepřekoná. Celebrity jako Miley Cyrus mají tedy co dělat.

Zatím není jasné, kdo za „vejcovým“ účtem stojí, ani to, zda má post nějaký hlubší význam.



ANKETA: Dali jste vejci lajk?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 31. ledna 2019. Anketa je uzavřena. Ne 1195 Ano 329

VIDEO: Odpověď nejmladší sestry Kim Kardashianové, která držela rekord s loňským snímkem právě narozené dcery Stormi, na sebe nenechala dlouho čekat. Kylie vzala vajíčko a nechala ho uškvařit na rozpálené silnici.