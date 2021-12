Nejmilejší dárek pod stromečkem. Slavní, kteří se narodili na Štědrý den

Kdysi kdosi vymyslel, že narodit se na Štědrý den přináší štěstí. Je to ale pravda? Co by řekli ti, kdo ten den přišli na svět? Zrozenci 24. prosince si většinou trochu stěžují, že jejich narozeniny splývají s Vánocemi, takže přijdou o jednu oslavu i o dárky. A což teprve, jestli takovým dětem u nás dali rodiče jména Adam nebo Eva.