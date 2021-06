O’Connor před lety roztrhala fotku papeže. Představuje lži a zneužívání, říká

„Vždy jsem chtěla zničit fotku papeže, kterou měla moje máma. Představovala lži, lháře a zneužívání. Nikdy jsem nevěděla kdy, kde a jak ji zničím, ale věděla jsme, že ji zničím, až přijde správná chvíle,“ píše Sinéad O’Connor o incidentu ve své knize Rememberings.

Irskou zpěvačku pozvali před devětadvaceti roky do amerického satirického pořadu Saturday Night Live. „Rozhodla jsem se tehdy, že toho večera to udělám. Věděla jsem, že když to udělám, rozpoutám válku. Ale bylo mi to jedno,“ tvrdí zpěvačka, které to v roce 1992 podle mnohých zničilo kariéru.

„Nejsem popová hvězda. Jsem problematická duše, která potřebuje občas zařvat do mikrofonu. Nemusím být jednička. Nemusím být oblíbená. Nemusí mě nikdo zvát na předávání Amerických hudebních cen,“ tvrdí Sinéad O’Connor.



Sinéad O’Connor roztrhala fotku papeže v televizi (3. října 1992).

V rozhovoru pro list The New York Times uvedla, že svého činu z roku 1992 v žádném případě nelituje. „Vůbec ne. Bylo to skvělé,“ prohlásila s tím, že traumatizující bylo jen to, že s ní pak zacházeli jako s bláznem.

Zpěvačka na konci devadesátých let pak přijala po šesti měsících studia teologie kněžské svěcení od Michaela Coxe, biskupa Ortodoxní katolické a apoštolské církve (nezávislé katolické skupiny).



bettemidler @BetteMidler This is re Sinead O’Connor, who has written her memoir. Turns out she was right about…everything. https://t.co/FvL2hSQOCu oblíbit odpovědět

Za zpěvačku se postavila Bette Midlerová, která ji podpořila na sociálních sítích. Na Twitteru napsala, že jak se ukázalo, její kolegyně měla ve všem pravdu.

Umělkyně, která se proslavila hitem Nothing Compares 2 U na konci osmdesátých let, trpí bipolární afektivní poruchou, kterou jí lékaři diagnostikovali před víc než deseti lety.

O svých psychických problémech několikrát veřejně hovořila. V roce 2007 řekla v talkshow moderátorce Oprah Winfreyové, že před stanovením diagnózy bojovala s myšlenkami na sebevraždu a pronásledovaly ji děsy. Díky léčbě sice našla větší vyrovnanost, ale nemoc nezmizela.

Sinéad O'Connor

V roce 2015 irská zpěvačka vyvolala paniku, když na Facebooku napsala, že ve svém hotelovém pokoji spáchá sebevraždu předávkováním. Byla převezena do nemocnice. V prosinci fanouškům přiznala, že je v péči psychiatrů.

V roce 2016 po ní vyhlásila pátrání chicagská policie. Irská hudebnice si tehdy vyjela časně ráno na kole a byla nezvěstná. Nalezli ji po několika hodinách v hotelu.

Sinéad O’Connor byla čtyřikrát vdaná a má čtyři děti.