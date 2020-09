Dělám si kurz hospicové sestry, chci pomáhat lidem, říká Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor to prý myslí se svou novou profesí vážně, po získání patřičného osvědčení hodlá pomáhat válečným veteránům bez rodin při jejich odchodu z tohoto světa.



„Dělám si kurz zdravotní asistentky. Chci být tím, co byste asi nazvali hospicová sestra. Jako dobrovolnice dělám v americkém programu zvaném Žádný veterán neumírá sám, to také bude název mého nového alba (No Veterans Die Alone), na němž pracuji. Chci pomáhat lidem. Posláním tohoto programu je, že vojáci, kteří nemají rodinu, ve vás získají společníka, který je doprovází při odchodu z tohoto světa,“ popsala zpěvačka pro magazín MOJO.

„Je to něco, co teď hrozně chci dělat. Doufám při Bohu, že nejsem úplně pitomá. Nemyslím si, že jsem,“ svěřila se O’Connorová.

Zpěvačka má za sebou náročné životní období, během něhož bojovala jak s fyzickými neduhy, tak s vážnými psychickými potížemi, kvůli kterým se nemohla stýkat s vlastními dětmi. Několik let vůbec neprodukovala novou hudbu, ani nekoncertovala. Loni se k této práci vrátila, protože potřebovala peníze.

„V roce 2015 mi dělali hysterektomii a ve stejný rok vážně onemocnělo jedno z mých dětí. Velmi vážně jsem na tom byla i já a trvalo mi pět let, než jsem se úplně zotavila. Nemohla jsem pracovat. Pak jsem byla osm měsíců v nemocnici, až do května minulého roku. A když mě propustili, zbylo mi jen osm tisíc liber v bance. A hned mi poslali účet za plyn na dva tisíce liber. To jen urychlilo proces, abych se sakra rychle vrátila do práce,“ přiznala Sinéad O’Connor.

Umělkyně, která se proslavila hitem Nothing Compares 2 U na konci osmdesátých let, trpí bipolární afektivní poruchou, kterou lékaři diagnostikovali před víc než deseti lety.

O svých psychických problémech několikrát veřejně hovořila. V roce 2007 řekla v talkshow moderátorce Oprah Winfreyové, že před stanovením diagnózy bojovala s myšlenkami na sebevraždu a pronásledovaly ji děsy. Díky léčbě prý sice našla větší vyrovnanost, ale nemoc nezmizela.

V roce 2015 irská zpěvačka vyvolala paniku, když na Facebooku napsala, že ve svém hotelovém pokoji spáchá sebevraždu předávkováním. Byla převezena do nemocnice. V prosinci pak fanouškům přiznala, že je držena v péči psychiatrů.

V roce 2016 po ní vyhlásila pátrání chicagská policie. Irská hudebnice si tehdy vyjela časně ráno na kole a byla nezvěstná. Nalezena byla v pořádku po několika hodinách v hotelu.

Sinéad O’Connor, která byla čtyřikrát vdaná a má čtyři děti, je známá i svým kontroverzním chováním a nevybíravými výroky. Proslula mimo jiné tvrdou kritikou římskokatolické církve.