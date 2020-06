Hlasy afroamerických postav v Simpsonových už nebudou namlouvat bílí herci

„Rozhodli jsme se k dalšímu kroku kupředu. V seriálu Simpsonovi již nebudou bílí herci namlouvat hlasy postav s tmavou barvou pleti,“ oznámili zástupci televizní stanice Fox.



Zpráva přišla necelou hodinu poté, co herec a dabér Mike Henry oznámil, že už nebude hlasem postavy Clevelanda Browna v dalším ze seriálů Foxu s názvem Family Guy.

„Byla to čest být dvacet let hlasem Clevelanda. Miluji tuto svou postavu, ale co si budeme povídat... černé postavy by měly mít i černé hlasy. Proto se vzdávám této role,“ napsal Henry v příspěvku na Twitteru.

V lednu tohoto roku odstoupil od spolupráce na seriálu Simpsonovi i herec Hank Azaria, který od roku 1990 propůjčoval hlas postavě indického prodavače Apua.

Kritika ztvárnění postavy indického vlastníka obchodu vzrostla poté, co v roce 2017 vznikl dokument od komika jménem Hari Kondabolu s názvem The Problem With Apu. Kondabolu v něm poukazoval na to, že prezentování Apua v seriálu Simpsonovi podporuje negativní stereotypy o indické menšině žijící v USA. V roce 2018 producenti pod tlakem začali uvažovat dokonce o tom, že Apua ze seriálu úplně vyškrtnou. Nakonec zde však jeho postava zůstala.



Krátce po pátečním oznámení stanice Fox se svými rolemi během několika hodin skončily také herečka Kristen Bellová, která namlouvala v seriálu Central Park černošskou postavu, i Jenny Slateová, dosavadní hlas Missy ze seriálu Big Mouth.