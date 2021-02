K Marge už přistupuju jako k vlastní matce, vtipkuje Jiří Lábus

Jiří Lábus (Marge Simpsonová)

Jiří Lábus při dabováni seriálu Simpsonovi

„Simpsonovi jsou skvěle vymyšlenej a napsanej seriál s výbornými gagy. S Marge už jsem za ty roky natolik sžitej, že k ní přistupuju jako k vlastní matce. Akorát moje matka měla jinej účes, drdol,“ směje se Jiří Lábus.

„Na začátku dabování jsme dělali testovací díl, kterej se poslal do USA na schválení. Paní, která mluví Marge v Americe, má chraplavej tón a já to chtěl zkusit úplně jinak. Říkal jsem si, že když to neschválí, tak to dělat nebudu. Ale v Americe jim to nevadilo, tak si to doteď dělám po svým,“ vzpomíná herec.