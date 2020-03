Mamince nyní nedovolím vycházet a snažím se ji rozptýlit, říká Stašová

„Fakt, že jsem zrušila svou plánovanou oslavu s kolegy a kamarády v klubu divadla ABC, mě tolik netrápí, i když jsem se na staré známé tváře moc těšila. Mám ale strach jako všichni ostatní. Tenhle pocit nejistoty, který den po dni zažíváme, je jistě nejen pro mě něco nového a zneklidňujícího,“ svěřila se iDNES.cz herečka.

Veškerý čas nyní tráví s maminkou Jiřinou Bohdalovou, které v květnu bude 89 let. Stašová přiznala, že jí nedovolí vycházet a snaží se ji rozptýlit od chvil u televize, kde jede jedna nepříjemná zpráva za druhou. Za tatínkem Břetislavem Stašem (91) se bohužel do nemocnice nedostane, tak si aspoň každý den telefonují.

„S úžasem sleduji fantastickou práci lékařů, prodavaček a vůbec všech, kteří se starají o to, abychom nezemřeli, a to nejen hlady. Dojímá mě solidarita a soucit šířící se mezi lidmi, což je jedno z pozitiv, které nám tato katastrofa do životů přinesla. Vnímám ji jako signál přírody o tom, kdo je tady pánem“, míní herečka.

Oslavenkyně momentálně přerušila zkoušení nové hry s názvem Na zlatém jezeře. „Snad ta vytoužená doba, kdy zase budeme milovanému publiku z jeviště moct rozdávat radost, není daleko. Držím palce nám všem!“ dodala.