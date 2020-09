Úplně mě to vyřadilo z provozu, říká o covidu-19 Simona Stašová

„Úplně mě to vyřadilo z provozu. Tak obrovskou únavu jsem už hodně dlouho nezažila. Spala jsem šestnáct hodin denně a teprve asi tak po devíti dnech jsem byla schopná si alespoň něco přečíst. Maminka mi vždycky navařila a kastrůlky mi nechávala za dveřmi. Úplně jsem se od ní odřízla, aby se nenakazila. Už mám ale od doktora potvrzení, že jsem fit, a dokonce jsem už i hrála divadlo,“ v kostce popsala svoje soužení s covidem-19 herečka.

Simona Stašová se hodně těší na spolupráci s Lucií Bílou a jejím divadlem. Vždyť už 24. října ji tady mohou diváci vidět v jejím legendárním představení Shirley Valentine.

„Kde by mne napadlo, že naše nejlepší zpěvačka mě osloví, abych s ní rozjela divadlo. Taková nabídka se neodmítá a moc si toho považuji. Budeme tu hrát i s panem Nárožným. A já mám šest her, které sem pomalu přesunu. Jsou to sice starší věci, ale moc krásné,“ prohlásila.

Plánuje Simona Stašová také nějaký pěkný kus, v němž by si zahrála i se svou maminkou Jiřinou Bohdalovou? „Nikdy neříkej nikdy. A pokud by se pro nás dvě našla hra, určitě bych do toho šla. Máma tu bude do stovky, devadesátkou rozhodně nekončí,“ usmívala se Simona Stašová.