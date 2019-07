Jet do Varů jsem neplánovala. Přemluvili mě, prozradila Simona Krainová

Jak dlouho jste se připravovala na dnešní večer?

Včetně make-upu asi půl hodiny. Účes je jednoduchý, takže to netrvalo dlouho. Šaty mi ušil slovenský módní návrhář Michael Kováčik. Je moc šikovný a chci mu poděkovat. Neplánovala jsem totiž, že tu dnes budu, protože mám spoustu pracovních povinností. Čekají mě dva velké projekty a původně jsem chtěla být v Praze a pracovat. Pak jsme si s manželem řekli, že bychom se přece jen měli ukázat, protože nám volali a přemlouvali nás.

Za jak dlouho tedy muselo být vše připravené?

Michael Kováčik měl na zpracování dress code pouhé čtyři dny a s tím letošním zadáním to jistě nebylo úplně jednoduché. Jsem proto moc ráda, že se mu to takto krásně podařilo.

Jak dlouho se na filmovém festivalu v Karlových Varech zdržíte?

Manžel zítra odlétá pracovně do Gruzie. Já bych měla přijít ještě na jeden večírek. Teď se momentálně připravuji na takový projekt, který je pro mě důležitý. Takže asi pojedu domů, kde se budu učit. Na podzim mě totiž čeká opravdu hodně práce.

Můžete něco málo prozradit o tom, co se konkrétně chystá?

Nemohu, protože je to pod pokutou. Čekají mě i dva krásné osobní projekty. Ten první je focení mého kalendáře a... více nemohu prozradit. Bude to překvapení.

Říkala jste, že vás přemlouvali, abyste do Varů přijela. Co na vás v takovém případě platí? Jak vás lze přemluvit?

Přemluvit mě většinou dokážou jen dobří přátelé. Volala mi kamarádka, která měla dnešní event na starosti. Takže jsem přijela na její pozvání.

Kde jste nechala syny Bruna a Maxe?

Děti jsou na prázdninách u babičky a u sestry. Takže máme teď s manželem čtrnáct dní volno.

Vyrazíte letos společně na dovolenou s celou rodinou?

Ano, chystáme se do Španělska na krásné místo s rodinným konceptem, kde je bezvadně postaráno o děti. Nikdy jsem tam nebyla. Pojedeme opět klasicky i na Kanáry a s manželem vyrazíme také na tři dny do Toskánska, kde nás čeká společná romantika.