Někdy jsem strašně emočně nevyrovnaná, přiznala Simona Krainová

„Když všechny věci, které vám dodají mladistvý vzhled, děláte s citem, nejsou na škodu. Sama se tomu nebráním. Na druhou stranu říkám, že vypadat na dvacet v šedesáti je opravdu směšné,“ prohlásila modelka s tím, že přebotoxované ženy nesnáší.

Simona Krainová se nedávno stala tváří titulní strany prvního čísla magazínu zaměřeného na plastickou chirurgii. Vlastní ho její dlouholetá kamarádka, na jejíž kliniku modelka chodí. „Kromě mě také Lucie Bílá, Alice Bendová, Iva Kubelková a mnoho dalších slavných krásek, které ví, že pečovat o sebe je pro každou ženu důležité,“ vysvětlila.

Matka dvou synů nezahálí a sama začala fušovat do řemesla odborníkům na krásu. Podílela se na vzniku produktu zastavujícího stárnutí, který nese její jméno. „Je to kolagenový drink. Krabička obsahuje třicet sáčků. Je to kůra na měsíc, ve které najdete tři různé kolageny, jako je kyselina hyaluronová, vitaminy a minerály,“ popisuje svůj malý zázrak, který prý plánovala vytvořit už dlouhou dobu.

Krainová však potencionálním zákaznicím nezaručuje, že budou vypadat jako její kopie. „Po těch zkušenostech, které už mám za ta léta, vím, že nestačí jen vnější péče, ale že ta vnitřní je hrozně důležitá. Sama mám stále hodně nedostatků, které bych nejraději vyměnila s někým jiným,“ přiznala.

„Třeba to, že když něco prezentuji, jsem strašně nervózní a nemůžu mluvit. Prostě jsem někdy strašně emočně nevyrovnaná. Tedy, přesněji jsem výbušná a musím se někdy hodně krotit.“